Lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11, hệ thống ngăn triều TP. Hồ Chí Minh chính thức được kích hoạt vận hành liên hoàn. Đây là dấu mốc trong quá trình triển khai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, nhằm kiểm soát triều cường và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực trung tâm, phía Nam thành phố.

Theo đó, 8 cống kiểm soát triều được đưa vào vận hành gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát tình trạng ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km², với 6,5 triệu người dân thụ hưởng.

Hệ thống cống kiểm soát triều tại các khu vực thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1

Đồng bộ các hạng mục cống kiểm soát triều và tiêu thoát nước

Bên cạnh 8 cống kiểm soát triều, công trình còn có hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/s, khoảng 6 km đê bao và kè ven sông tại các đoạn xung yếu cùng 41 cống nhỏ dọc tuyến. Các hạng mục được bố trí nhằm ngăn triều từ sông lớn tràn vào nội đô, đồng thời hỗ trợ điều tiết và tiêu thoát nước khi các cửa cống đóng.

Kỹ sư kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị khi vận hoàn liên hoàn cống ngăn triều

Trong hệ thống này, các cống lớn có khẩu độ từ 10-160 m, đảm nhiệm chức năng kiểm soát dòng nước giữa khu vực bên trong và bên ngoài tuyến bảo vệ. Hệ thống trạm bơm hỗ trợ bơm cưỡng bức nước mưa ra ngoài trong trường hợp cửa cống đóng, góp phần duy trì khả năng tiêu thoát nước cho đô thị.

Một trong những hạng mục quan trọng phục vụ vận hành liên hoàn là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được đặt tại Nhà quản lý trung tâm Cống Mương Chuối.

Hệ thống giám sát tại Nhà quản lý trung tâm Cống Mương Chuối được kết nối với 29 điểm quan trắc tự động trên toàn tuyến để đảm bảo ghi nhận được thông tin theo thời gian thực

Hệ thống kết nối với 29 điểm quan trắc tự động trên toàn tuyến, cho phép đội ngũ kỹ thuật theo dõi diễn biến mực nước, lượng mưa và trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, hoạt động đóng, mở cửa van và điều phối các trạm bơm được thực hiện tập trung từ trung tâm điều hành.

Kiểm soát ngập cho khoảng 6,5 triệu người dân

Công trình được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng triều cường tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà cửa và hoạt động sinh hoạt của người dân.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, thời gian qua đơn vị đã tổ chức vận hành thử nhằm kiểm tra các thông số kỹ thuật và xây dựng những kịch bản vận hành phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, hệ thống sẽ được vận hành theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có tình huống triều cao kết hợp với bão và mưa lớn trên 100 mm. Qua đó, năng lực tải nước và khả năng hỗ trợ thoát nước đô thị sẽ được kiểm tra, đánh giá trong những điều kiện thời tiết phức tạp.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề ngập triều cường tại các khu vực địa phương

Việc đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành liên hoàn là bước tiếp theo trong quá trình khai thác công trình. Hiệu quả kiểm soát ngập sẽ phụ thuộc vào việc phối hợp điều tiết giữa chủ đầu tư và cơ quan quản lý thủy lợi thành phố, cũng như khả năng điều chỉnh phương án vận hành theo diễn biến triều và lượng mưa thực tế.



