Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, thành phố cần kết hợp đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn nước, quy hoạch đô thị và nâng cao năng lực dự báo, vận hành.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, ngập úng tại thành phố là bài toán tổng hợp, gắn liền với không gian và quá trình phát triển đô thị, không phải vấn đề riêng của một cơ quan hay ngành chức năng nào.

Vận hành liên hoàn các cống giúp ngăn triều xâm nhập và hạ thấp mực nước nội đồng, tạo độ chênh thủy lực để tiêu thoát nước nhanh hơn

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng tình trạng sụt lún nền đất đang làm gia tăng nguy cơ ngập úng. Vì vậy, hệ thống kiểm soát triều dù đóng vai trò như một lớp bảo vệ quan trọng nhưng cần được kết nối với quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển đô thị. Thành phố cần chuyển từ tư duy chống ngập đơn thuần bằng các công trình hạ tầng sang quy hoạch và phát triển đô thị có khả năng thích ứng, chủ động kiểm soát ngập úng.

Ở góc độ thủy lợi, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, TP. Hồ Chí Minh chịu tác động từ cả nguồn nước nội sinh và ngoại lai. Theo nguyên lý quản lý tài nguyên nước, cần ưu tiên kiểm soát, ngăn chặn nguồn nước từ xa.

Ông nhận định, việc vận hành liên hoàn các cống không chỉ giúp ngăn triều xâm nhập mà còn tạo điều kiện hạ thấp mực nước bên trong hệ thống. Qua đó, hình thành độ chênh mực nước cần thiết, hỗ trợ quá trình tiêu thoát nước nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vận hành liên hoàn không đồng nghĩa với việc tất cả các cống phải đóng cùng một thời điểm. Thời điểm đóng tại mỗi vị trí cần được tính toán dựa trên diễn biến mực nước và điều kiện thủy lực thực tế.