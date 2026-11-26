TP. Hồ Chí Minh: Loạt điểm ngập khô ráo ngày vận hành 8 cống ngăn triều

Vào ngày 25/11, hệ thống ngăn triều thành phố Hồ Chí Minh đã được vận hành. Một số khu vực nằm trong phạm vi bảo vệ của cống ngăn triều Tân Thuận, Mương Chuối khô ráo, trong khi các địa điểm nằm ngoài như Thanh Đa, Thảo Điền... vẫn ngập ở đợt triều cường chiều 25/11.

Dự án kỳ vọng giảm ngập cho 570 km2 khu nội đô, chiếm 1/4 diện tích thành phố trước sáp nhập, khoảng 6,5 triệu người hưởng lợi

Đồng Tháp: Ô tô con mất lái lao ra khỏi đường

Xe ô tô con mất kiểm soát lao ra khỏi đường rồi lật ngang xuống công trình đang thi công ven đường. Sự cố giao thông xảy ra chiều ngày 25/11, trên đường tỉnh 878, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo người dân, vào khoảng 15h, xe ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông hướng đi từ đường dẫn cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Trung Lương về khu công nghiệp Long Giang

TP. Hồ Chí Minh: Cháy nhà kho trong đêm, người dân tháo chạy

Khuya 25/11, lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho nằm trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người sống quanh khu vực tháo chạy ra đường.

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h cùng ngày, sau nhiều tiếng nổ lớn, người dân sống trên đường An Nhơn, phát hiện lửa bùng lên từ nhà kho nằm trong hẻm số 86

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 26/11/2026.