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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

TRẦN HÙNG, NGUYỄN QUỐC, MINH KHANG
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(HTV) - Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ là nội dung trọng tâm tại buổi tiếp của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được với bà Jennifer Wicks - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại tá Andrew Pate, Chỉ huy tàu Bertholf, sáng 2/11.

Hợp tác kinh tế, an ninh với Hoa Kỳ

Thay mặt Đoàn Hoa Kỳ, bà Jennifer Wicks cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành phố, đồng thời đánh giá hai bên có nhiều điểm tương đồng trong các định hướng phát triển. Trong đó, hợp tác kinh tế, cân bằng cán cân thương mại, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân là những lĩnh vực được hai bên quan tâm.

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Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Hoa Kỳ trao đổi về các định hướng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh

Theo Đại sứ Jennifer Wicks, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Các lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm gồm năng lượng, công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh của tàu Bertholf được kỳ vọng góp phần tăng cường phối hợp giữa hai bên trong các vấn đề an ninh khu vực. Đại sứ Hoa Kỳ cho biết chuyến thăm là dịp thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, qua đó góp phần giữ vững an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng hợp tác

Đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố luôn là một trong những địa phương đi đầu trong thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương với các đối tác Hoa Kỳ. Theo ông, mối quan hệ này đang có những kết quả tích cực, phù hợp với định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

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Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Jennifer Wicks và trao quà lưu niệm cho Chỉ huy tàu Bertholf

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới. Trong quá trình này, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác từ các đối tác Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và đào tạo nhân lực.

Cụ thể, lãnh đạo Thành phố đề nghị các định chế tài chính Hoa Kỳ quan tâm đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Thành phố mong muốn phía Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu từ những định hướng phát triển mới.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng cảm ơn phía Hoa Kỳ đã hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một nội dung hợp tác có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai bên.

Những lĩnh vực được trao đổi tại buổi tiếp cho thấy tiềm năng mở rộng hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Hoa Kỳ, từ kinh tế, khoa học - công nghệ đến quốc phòng, an ninh và các hoạt động nhân đạo.


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