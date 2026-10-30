TP. Hồ Chí Minh muốn thúc đẩy hợp tác với Israel về an ninh mạng, nông nghiệp

Chiều 29/10, Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel 2026 diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Kết nối công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và nông nghiệp thông minh”. Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội nghiên cứu, đầu tư và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế.

Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel 2026 quy tụ đại diện các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước

TP. Hồ Chí Minh xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Israel

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thành phố xác định là những động lực tăng trưởng cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với Israel ở những lĩnh vực có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, thành phố ưu tiên tiếp cận các giải pháp thông minh nhằm phát hiện, ứng phó với nguy cơ trên không gian mạng. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn. Đây là hướng hợp tác gắn với nhu cầu bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin và duy trì hoạt động an toàn của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Giải pháp bảo mật và tự động khắc phục lỗ hổng là những lĩnh vực công nghệ được giới thiệu tại sự kiện

Đối với nông nghiệp thông minh, trọng tâm hợp tác là ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giải pháp quản lý tài nguyên, theo dõi cây trồng và tự động hóa được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động sản xuất hiệu quả hơn, nhất là trong điều kiện ngành nông nghiệp phải đối mặt với những thách thức về nguồn nước và môi trường.

Bên cạnh việc tiếp cận công nghệ, TP. Hồ Chí Minh còn mong muốn kết nối doanh nghiệp Israel với các trường đại học, viện nghiên cứu để thúc đẩy hoạt động thử nghiệm và thương mại hóa giải pháp. Định hướng này đặt trọng tâm vào khả năng ứng dụng, tạo điều kiện để các bên đánh giá mức độ phù hợp của công nghệ trước khi triển khai rộng rãi.

Công nghệ Israel mở ra cơ hội ứng dụng trong nông nghiệp và an ninh mạng

Tại sự kiện, 7 doanh nghiệp Israel đã giới thiệu những công nghệ có tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các giải pháp đáng chú ý gồm hệ thống tưới tiết kiệm, quản lý cây trồng dựa trên dữ liệu và tự động hóa sản xuất. Việc ứng dụng các công nghệ này có thể giúp đơn vị sản xuất theo dõi điều kiện canh tác, phân bổ nguồn lực hợp lý và giảm sự phụ thuộc vào phương thức quản lý thủ công.

Các giải pháp công nghệ được giới thiệu tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel 2026

Ở lĩnh vực an ninh mạng, doanh nghiệp Israel giới thiệu các nền tảng bảo mật đám mây gốc cùng công nghệ tự động phát hiện, khắc phục lỗ hổng và vá lỗi bảo mật. Những giải pháp này hướng đến việc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chủ động nhận diện rủi ro, rút ngắn quá trình xử lý điểm yếu trong hệ thống và nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng số.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối công nghệ diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel mở ra thêm cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ngoài hoạt động thương mại, việc liên kết nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp khai thác thế mạnh của nhau, từng bước đưa các giải pháp mới vào thực tiễn.

Tuy nhiên, hiệu quả hợp tác không chỉ nằm ở số lượng công nghệ được giới thiệu mà còn phụ thuộc vào khả năng thử nghiệm, điều chỉnh và triển khai phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ những định hướng được TP. Hồ Chí Minh xác lập, việc kết nối doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu có thể trở thành bước quan trọng để chuyển các cơ hội hợp tác thành sản phẩm, giải pháp phục vụ sản xuất và đời sống.