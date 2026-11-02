Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

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Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10/2026 vừa qua.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời tạo thêm động lực để hai bên chuyển những cam kết cấp cao thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quan-he-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-hop-tac-toan-dien-gan-ket-chien-luoc-viet-nam-lao-post1145579.vnp

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