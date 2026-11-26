TP. Hồ Chí Minh đề cao hợp tác đào tạo và nghiên cứu y tế

Ngày 26/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà có buổi tiếp đón Giáo sư Irene Tracey - Hiệu trưởng Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà trân trọng mối quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Đại học Oxford, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế và nghiên cứu khoa học. Thành phố đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối với các viện, trường và tổ chức nghiên cứu y tế hàng đầu thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Đại học Oxford



Trong bối cảnh quy mô dân số và địa giới hành chính ngày càng mở rộng, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu y tế cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Việc mở rộng hợp tác quốc tế được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống y tế thông minh, chất lượng cao.

Oxford tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực y tế mũi nhọn

Giáo sư Irene Tracey khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Đại học Oxford tại châu Á. Một dấu ấn tiêu biểu trong mối quan hệ này là hoạt động hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), với 35 năm gắn bó trong nghiên cứu và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Đại biểu hai bên tham dự buổi làm việc và tặng quà lưu niệm

Đại học Oxford mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực ứng phó đại dịch, kháng kháng sinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và y học chính xác. Qua đó, hai bên hướng đến củng cố năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.