Theo thỏa thuận, tổng nguồn kinh phí tài trợ từ 3 doanh nghiệp gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 150 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ tập trung vào việc xây dựng mới, cải tạo cơ sở giáo dục và nâng cấp cơ sở y tế, góp phần bổ sung hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố.

Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện các dự án thuộc chương trình phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục tại thành phố

Tập trung nguồn lực cho giáo dục và y tế

Ông Võ Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex, cho biết: "Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin được trân trọng hỗ trợ 60 tỷ đồng để phục vụ cho phát triển giáo dục, xây dựng mới, cải tạo cơ sở giáo dục và công trình phục vụ cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ này, Thành phố có thêm nguồn lực phát triển cơ sở giáo dục cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh".

Petrolimex và Khang Điền, Vietcombank tham gia chương trình tài trợ cho các dự án phát triển giáo dục và y tế tại thành phố

Trong khi đó, công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đồng hành cùng chương trình cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1 với quy mô 50 giường bệnh. Công trình hướng đến cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường điều trị tốt hơn cho người bệnh và hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Vương Văn Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, chúng tôi hy vọng sự đóng góp này sẽ tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trườcg điều trị tốt hơn cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Cùng với Petrolimex và Khang Điền, Vietcombank cũng tham gia chương trình tài trợ, góp phần hình thành nguồn lực xã hội hóa 150 tỷ đồng dành cho các dự án phát triển giáo dục và y tế tại thành phố.

Đảm bảo nguồn tài trợ được triển khai hiệu quả

Bên cạnh việc huy động nguồn lực, công tác tổ chức thực hiện và giám sát các dự án cũng được đặt ra nhằm bảo đảm kinh phí tài trợ được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ký kết nhận tài trợ với các đại diện doanh nghiệp



Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức rằng, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị kinh phí tài trợ mà quan trọng hơn là các cam kết phải được triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và phát huy hiệu quả lâu dài".

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ đã huy động và triển khai các nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 735 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội và công trình phục vụ cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân.

Việc tiếp nhận thêm 150 tỷ đồng từ các doanh nghiệp tiếp tục bổ sung nguồn lực cho Thành phố trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, cải thiện cơ sở vật chất giáo dục và y tế, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.