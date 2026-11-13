TP. Hồ Chí Minh tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp UAV mở rộng thị trường

Khảo sát năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ UAV

Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) trên địa bàn Thành phố. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đoàn công tác tìm hiểu các chi tiết linh kiện của hệ thống ổn định hình ảnh (gimbal), cụm camera chuyên dụng tích hợp trên UAV tại Công ty Gremsy

Tại Công ty Realtime Robotics, đoàn đã nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động, kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm và định hướng thời gian tới. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã xuất khẩu các dòng UAV do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sang Hoa Kỳ, phục vụ thị trường dân sự và quốc phòng.

Trong đó, UAV HERA có khả năng gấp gọn, giảm kích thước đến 14 lần. Công ty hiện sở hữu 5 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ và Australia, cùng 9 hồ sơ sáng chế đang trong quá trình xét duyệt.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác nghe đại diện Công ty Realtime Robotics giới thiệu về công nghệ chế tạo động cơ, pin và linh kiện cho thiết bị bay không người lái (UAV)

Tại buổi khảo sát, doanh nghiệp kiến nghị Thành phố có giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng trong nước và quốc tế. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thống nhất với các đề xuất, giao UBND Thành phố và các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời định hướng nghiên cứu các phương án hỗ trợ thông qua mua sắm công và thuê dịch vụ phục vụ xây dựng bản đồ số.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ vươn ra quốc tế

Tiếp đó, đoàn công tác đến khảo sát Công ty Gremsy, doanh nghiệp thành lập năm 2011, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống ổn định hình ảnh (gimbal), cụm camera chuyên dụng và các giải pháp công nghệ tích hợp trên UAV, robot.

Đến nay, Gremsy đã thương mại hóa hơn 68 sản phẩm, xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia, với khoảng 95% doanh thu đến từ thị trường quốc tế.

Cận cảnh mẫu thiết bị bay không người lái UAV HERA do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nổi bật với khả năng gấp gọn giảm kích thước đến 14 lần

Sau khi nghe doanh nghiệp chia sẻ về hoạt động sản xuất, kinh doanh và những kiến nghị, đồng chí Trần Lưu Quang giao UBND TP. Hồ Chí Minh cùng các Sở, ban, ngành tập trung xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất và mở rộng thị trường.

Qua khảo sát, lãnh đạo Thành phố ghi nhận năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của các doanh nghiệp UAV, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ chế hỗ trợ của Thành phố, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao.