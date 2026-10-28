Meliá Vinpearl Phú Quốc mở rộng thị trường khách châu Âu, đón đầu APEC 2027

Sau giai đoạn nhiều biến động của du lịch toàn cầu, Phú Quốc đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế. Lợi thế về chính sách miễn thị thực, kết nối hàng không và hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn thiện đã tạo điều kiện để đảo ngọc tiếp cận những thị trường khách mới, đặc biệt là châu Âu.

Trong mùa du lịch 2026, Meliá Vinpearl Phú Quốc tiếp tục đón khách từ các chuyến bay charter đến từ Nga, Cộng hòa Séc, Slovakia và mở rộng sang Romania. Sự xuất hiện của thị trường mới không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn khách mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của Phú Quốc đối với phân khúc du khách quốc tế có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Charter flight tạo động lực cho mùa khách quốc tế

Theo ông Mario Caballero, Tổng Giám đốc Vùng Meliá Vinpearl Việt Nam, khu vực miền Nam và Phú Quốc, các chuyến bay thuê nguyên chuyến đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trực tiếp điểm đến với những thị trường quốc tế tiềm năng. Thay vì phải quá cảnh qua nhiều chặng, du khách có thể đến Phú Quốc thuận tiện hơn, đồng thời dễ dàng lựa chọn các gói nghỉ dưỡng kết hợp vé máy bay, lưu trú, ẩm thực và giải trí.

"Khách châu Âu thường có xu hướng lưu trú dài ngày, ưu tiên không gian riêng tư và mong muốn kiểm soát chi phí ngay từ đầu. Vì vậy, sự kết hợp giữa chuyến bay thẳng, biệt thự nghỉ dưỡng và mô hình all-inclusive đặc biệt phù hợp với nhu cầu của nhóm khách này", ông Mario chia sẻ.

Tọa lạc tại Bãi Dài, Meliá Vinpearl Phú Quốc sở hữu 522 biệt thự có hồ bơi riêng, cùng hệ thống hơn tám nhà hàng, quầy bar, câu lạc bộ bãi biển phong cách Địa Trung Hải và gần 30 hoạt động được thay đổi theo ngày. Mô hình nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive) cho phép du khách chủ động ngân sách, đồng thời tận hưởng nhiều trải nghiệm trong suốt kỳ lưu trú.

Đối với nhóm khách châu Âu thường lựa chọn kỳ nghỉ dài ngày, đặc biệt vào mùa đông, mô hình này mang lại lợi thế khi kết hợp không gian nghỉ dưỡng riêng tư với các hoạt động ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi gia đình và thể thao biển.

Việc mở rộng sang thị trường Romania cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ. Khu nghỉ dưỡng tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kiến thức văn hóa và thói quen tiêu dùng của từng nhóm khách, hướng đến trải nghiệm phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế.

Từ một kỳ nghỉ biển đến trải nghiệm điểm đến

Theo đại diện Meliá Vinpearl Phú Quốc, xu hướng du lịch quốc tế đang có sự thay đổi. Du khách không còn chỉ lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh quan hay chất lượng phòng nghỉ, mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực, sức khỏe và dịch vụ cá nhân hóa. Để đáp ứng xu hướng này, khu nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển mô hình all-inclusive và dịch vụ The Level, mang đến những đặc quyền riêng cùng trải nghiệm được thiết kế theo nhu cầu của từng nhóm khách.

Thay vì chỉ cung cấp nơi lưu trú, Meliá Vinpearl Phú Quốc hướng đến xây dựng một hành trình nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, nơi du khách có thể dành nhiều ngày tại cùng một điểm đến nhưng vẫn khám phá những trải nghiệm khác nhau. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Phú Quốc gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc nghỉ dưỡng dài ngày, đồng thời khuyến khích du khách quay trở lại.

APEC 2027 và cơ hội nâng tầm điểm đến quốc tế

Việc mở rộng thị trường khách châu Âu diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực nâng cấp hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ hội từ APEC không chỉ nằm ở lượng khách trong thời gian diễn ra hội nghị, mà còn ở khả năng nâng cao nhận diện quốc tế và thu hút những dòng khách chất lượng cao trong dài hạn.

Đối với ngành khách sạn, quá trình chuẩn bị đòi hỏi đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng nhân sự, đặc biệt là ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, tiêu chuẩn riêng tư và khả năng đáp ứng nhu cầu đa văn hóa.

Tại Meliá Vinpearl Phú Quốc, kinh nghiệm phục vụ khách charter đến từ Nga, Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania được xem là nền tảng để đội ngũ nâng cao năng lực đón tiếp khách quốc tế, sẵn sàng cho những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Về dài hạn, việc duy trì các đường bay quốc tế, mở rộng hợp tác giữa hàng không, lữ hành và khách sạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân du khách sau APEC 2027.

Ông Mario Caballero – Tổng Quản Lý Meliá Vinpearl vùng Miền Nam & Phú Quốc

"Nếu mỗi vị khách rời Phú Quốc với cảm giác được chào đón và một ký ức đáng nhớ, họ sẽ trở thành những đại sứ chân thực nhất cho hòn đảo. Đó cũng là cách Phú Quốc xây dựng thương hiệu quốc tế một cách bền vững", ông Mario nhấn mạnh.

Từ những chuyến bay charter kết nối châu Âu đến việc nâng cao chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang có thêm cơ hội khẳng định vị thế của một điểm đến quốc tế, không chỉ trong năm APEC 2027 mà còn trong những năm tiếp theo.