TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng

TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội tiếp cận giao thông công cộng

Từ ngày 1/7/2026 đến nay, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 40 triệu lượt hành khách.

Chính sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời khuyến khích hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân

Ông Ngô Nguyên Hưng - Người dân xã Nhà Bè cho biết chất lượng xe buýt hiện nay đã được cải thiện. Khi di chuyển vào khu vực trung tâm, ông ưu tiên lựa chọn xe buýt vì việc tìm chỗ đậu xe cá nhân gặp nhiều khó khăn. Ông Hưng cũng chia sẻ rằng việc sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên là giải pháp thuận tiện cho những chuyến đi này.

Với người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, chính sách miễn phí vé cũng giúp giảm đáng kể chi phí đi lại

Chị Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Người dân phường Chánh Hưng cho biết chị chủ yếu sử dụng xe buýt để đến trường và đi làm. Bên cạnh lợi ích tiết kiệm, việc chuyển dần sang xe buýt điện giúp hành trình thoải mái hơn, không gian mát mẻ hơn. Số chuyến xe tăng cũng tạo thêm thuận lợi cho sinh viên trong quá trình di chuyển.

Những trải nghiệm thực tế này cho thấy việc cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện tiếp cận phương tiện công cộng có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người dân thay đổi lựa chọn đi lại hằng ngày.

TP. Hồ Chí Minh hướng đến tăng tỉ lệ sử dụng xe buýt, metro

Song song với việc phát triển dịch vụ, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng vận động thay đổi thói quen đi lại từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thành phố đặt mục tiêu vận động ít nhất 80% lực lượng này sử dụng xe buýt, metro tối thiểu 2 lần mỗi tuần trong giai đoạn 2026 - 2030. Việc thực hiện được gắn với kết quả thi đua hằng năm.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Tâm - Giảng viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhận định việc nhiều người cùng sử dụng giao thông công cộng sẽ góp phần tiết kiệm không gian đô thị và giảm áp lực lên hạ tầng giao thông. Để nâng cao hiệu quả, ông cho rằng cần kết nối chặt chẽ các loại hình vận tải, từ metro đến xe buýt, xe buýt nhỏ và xe đạp công cộng.

Người dân có thể tiếp cận phương tiện thuận tiện hơn, bảo đảm tính kết nối và thời gian di chuyển

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, giao thông công cộng đáp ứng 15 - 20% nhu cầu đi lại. Để tiến gần mục tiêu này, Thành phố tiếp tục thúc đẩy thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, đồng thời gắn phát triển giao thông công cộng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.



