TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chuyển đổi 100% xe buýt có trợ giá tại khu vực nội đô sang xe điện trong năm 2027 đồng thời hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hệ thống xe buýt có và không trợ giá, bao gồm phạm vi ngoại đô, vào năm 2029. Đây là một trong những định hướng nhằm giảm phát thải, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng.

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuyển đổi xe buýt điện

Theo kế hoạch, trong năm 2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi toàn bộ xe buýt có trợ giá trên các tuyến nội đô sang xe điện. Đến năm 2029, Thành phố dự kiến hoàn thành chuyển đổi đối với toàn bộ hệ thống xe buýt có trợ giá và không trợ giá, đồng thời mở rộng phạm vi thực hiện.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi toàn bộ xe buýt có trợ giá trên các tuyến nội đô sang xe điện

Hiện Thành phố đang tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi. Số lượng xe buýt điện đã đạt hơn 67% trong tổng số 2.469 phương tiện. Riêng các tuyến có trợ giá, tỷ lệ chuyển đổi đạt khoảng 80% trên tổng số hơn 1.700 phương tiện.

Việc chuyển đổi sang xe buýt điện được đánh giá là phù hợp với xu hướng giao thông xanh, góp phần giảm ô nhiễm

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu, ngành chức năng thành phố sẽ triển khai đấu thầu 44 tuyến xe buýt còn lại, hướng đến vận hành 100% xe buýt điện và xe sử dụng năng lượng sạch trên các tuyến có trợ giá. Đối với các tuyến không trợ giá, việc chuyển đổi xe buýt nội tỉnh dự kiến hoàn thành vào năm 2029; các phương tiện từ địa phương khác tiếp tục được phối hợp xử lý theo lộ trình.

Xe buýt điện góp phần giảm phát thải, cải thiện môi trường

Việc chuyển đổi sang xe buýt điện được đánh giá là phù hợp với xu hướng giao thông xanh, góp phần giảm ô nhiễm và hướng đến môi trường đô thị hiện đại, văn minh. So với xe buýt sử dụng động cơ đốt trong, xe buýt điện có ưu điểm về giảm phát thải trực tiếp từ ống xả và vận hành êm hơn.

Theo các đánh giá chuyên môn được nêu, xe buýt điện có thể giảm khoảng 26% lượng phát thải khi tính bình quân so với các loại xe khác

Theo các đánh giá chuyên môn được nêu, xe buýt điện có thể giảm khoảng 26% lượng phát thải khi tính bình quân so với các loại xe khác. Nếu xét riêng lượng phát thải tại ống xả, mức phát thải của xe buýt điện chỉ bằng khoảng 10% so với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Bên cạnh lợi ích môi trường, việc nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt cũng được kỳ vọng góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn.

Hoàn thiện hạ tầng để chuyển đổi bền vững

Để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả lâu dài, TP. Hồ Chí Minh cần bảo đảm sự phối hợp giữa đơn vị vận hành, đơn vị đầu tư hoặc cho thuê phương tiện và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, việc hỗ trợ chuyển đổi, đầu tư phương tiện và phát triển hạ tầng là những yếu tố quan trọng.

Đồng thời, hệ thống xe buýt cần được tổ chức tương xứng với sự phát triển của các tuyến metro

Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc thay thế phương tiện mà còn đòi hỏi hệ thống trạm sạc, hạ tầng vận hành và mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp. Đồng thời, hệ thống xe buýt cần được tổ chức tương xứng với sự phát triển của các tuyến metro nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giao thông công cộng.

Hiện TP. Hồ Chí Minh là một trong những thành phố tại Đông Nam Á có tỷ lệ chuyển đổi xe buýt sang xe điện cao. Đây là cơ sở để ngành chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh trên địa bàn.