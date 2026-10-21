TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động

Ngày 20/10, Công ty Cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) – đơn vị vận hành thương hiệu City Sightseeing Saigon – chính thức ra mắt hệ thống xe buýt điện 2 tầng chạy tuyến city tour. Sự kiện đánh dấu nỗ lực thực tế nhằm giảm tiếng ồn và khí thải giao thông tại khu vực trung tâm, kiến tạo giải pháp di chuyển bền vững cho người dân cùng du khách quốc tế.

Xe buýt điện 2 tầng TP. Hồ Chí Minh đón khách trước Nhà hát Thành phố

Tuyến du lịch xanh với xe buýt điện 2 tầng TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp bố trí 2 xe buýt 2 tầng thuần điện vận hành song song cùng đội xe hiện hữu tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi triển khai 2 phương tiện tương tự tại Hà Nội vào tháng trước. Đồng thời, mô hình hop-on hop-off cho phép hành khách chủ động lên xuống không giới hạn theo thời hạn vé để ghé thăm các di tích, điểm du lịch nổi tiếng.

Ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh - Giám đốc Công ty Cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho rằng: "Việc đưa phương tiện điện vào khai thác nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan, đồng thời góp phần phát triển các sản phẩm du lịch đô thị thân thiện với môi trường."

Du khách trải nghiệm xe buýt điện 2 tầng TP. Hồ Chí Minh ngắm phố phường

Hành trình tham quan bằng xe buýt điện 2 tầng kết nối trọn vẹn các điểm đến đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh qua hai tuyến trọng điểm: tuyến trung tâm Sài Gòn (đi qua Nhà hát Thành phố, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh) và tuyến Chợ Lớn (khám phá không gian văn hóa, phố cổ cùng các khu chợ truyền thống). Nhờ phương tiện thuần điện vận hành êm ái và không phát thải, du khách vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố phường từ tầng trên thoáng đãng, vừa tận hưởng trải nghiệm du lịch xanh trong lành giữa lòng đô thị.

Đón đầu lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2028

Việc chuyển đổi phương tiện du lịch sang năng lượng điện diễn ra đồng nhịp với định hướng kiểm soát khí thải của chính quyền TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thành phố đang xây dựng kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp (Low Emission Zone) tại khu vực trung tâm và bán đảo Thủ Thiêm bắt đầu từ năm 2028.

Xe buýt điện 2 tầng TP. Hồ Chí Minh lưu thông qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ

Do đó, động thái chủ động điện hóa phương tiện du lịch không chỉ giúp doanh nghiệp bắt kịp lộ trình chuyển đổi bắt buộc, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển giao thông xanh toàn diện của TP. Hồ Chí Minh.