TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại các dự án công nghiệp trọng điểm

Tại các tổ hợp sản xuất quy mô lớn, đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, đội ngũ chuyên gia nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn vận hành ban đầu. Trong quá trình triển khai và khởi động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) đã huy động khoảng 200 chuyên gia quốc tế trực tiếp vận hành công nghệ và đào tạo nhân lực Việt Nam.

Ông Ittiporn Chutidaralux - Trưởng Bộ phận Đào tạo Vận hành, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, chia sẻ: “Với vai trò chuyên gia, tôi trực tiếp đào tạo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các đồng nghiệp Việt Nam. Nhưng quá trình này không chỉ diễn ra một chiều. Chúng tôi cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau để tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất”.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp hiện đại, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn

Bên cạnh công tác đào tạo dài hạn, doanh nghiệp sản xuất còn đối mặt với những tình huống kỹ thuật phát sinh đột xuất, đòi hỏi chuyên gia phải có mặt kịp thời để hỗ trợ xử lý. Vì vậy, tốc độ giải quyết thủ tục hành chính về lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy.

Theo ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, trong một số trường hợp, các công ty cần đưa chuyên gia sang rất gấp để hỗ trợ xử lý vấn đề kỹ thuật. Các chính sách, quy trình mới được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện thủ tục giấy phép lao động nhanh chóng hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tháo gỡ thủ tục, tăng sức hút nhân lực chất lượng cao

Không chỉ tại các dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu thu hút và giữ chân nhân sự nước ngoài cũng được đặt ra tại các doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài. Tại Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam, hiện có hơn 20 nhân sự nước ngoài đảm nhiệm các vị trí quản lý và chuyên môn chủ chốt. Theo doanh nghiệp, việc đơn giản hóa quy trình cấp giấy phép lao động, đồng thời hỗ trợ về cư trú cho người thân của chuyên gia là những vấn đề cần được quan tâm.

Các chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để thu hút nguồn nhân lực nước ngoài tới làm việc

Ông Chan Kuo Hong - Giám đốc Nhân sự, Công ty All Wells Việt Nam, nhận định: “Tôi nghĩ chính sách mới có thể giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều nhân tài quốc tế. Hiện nay, người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động phải thực hiện khá nhiều quy trình, thủ tục. Nếu việc cấp phép trở nên thuận lợi hơn, tôi tin rằng điều đó sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam”.

Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy, nhu cầu thu hút chuyên gia quốc tế không chỉ dừng lại ở việc bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ này còn tham gia vận hành công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo lực lượng lao động trong nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục lao động và cư trú theo các cơ chế của Luật Phát triển đô thị không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà còn tạo thêm điều kiện để TP. Hồ Chí Minh thu hút nhân tài quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.



