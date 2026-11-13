Nhật Bản và TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác thu hút đầu tư, nhân lực

Doanh nghiệp Gunma quan tâm mở rộng hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh

Đây là một trong những hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8 đến 11/11/2026.

Tại buổi gặp gỡ, ông Fukai Akihiko - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Ngân hàng Gunma, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Gunma cho biết, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gunma và Việt Nam ngày càng được tăng cường. Hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam sinh sống tại Gunma, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại địa phương, đóng góp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực sản xuất và lập trình.

Đông đảo đại biểu, doanh nghiệp Nhật Bản và TP. Hồ Chí Minh tham dự chương trình kết nối nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và nguồn nhân lực

Tỉnh Gunma hiện có khoảng 60 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần thứ tư đoàn tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp tại Thành phố, với số lượng đơn vị và ngành nghề tham gia ngày càng tăng.

Bên cạnh các lĩnh vực chế tạo, bán lẻ và dịch vụ, doanh nghiệp Nhật Bản còn quan tâm tìm kiếm nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết kế ngành chế tạo, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho thị trường Nhật Bản.

Đông đảo đại biểu, doanh nghiệp Nhật Bản và TP. Hồ Chí Minh tham dự chương trình kết nối nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và nguồn nhân lực

Ông Yoshinori Wakatabi - Giám đốc Công ty Yosen Kogyo, tỉnh Gunma, Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh. Theo ông, sau 10 năm kể từ lần đầu đến Thành phố, ông nhận thấy tốc độ phát triển nhanh cùng nguồn nhân lực trẻ dồi dào là những yếu tố thu hút doanh nghiệp Nhật Bản.

Kết nối nguồn vốn, công nghệ và thị trường

Không chỉ doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư, chương trình còn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Các đơn vị mong muốn tăng cường kết nối để mở rộng xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và trang thiết bị hiện đại.

Ông Lê Như Thạch - Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons Trong giai đoạn kinh tế đang có nhiều khó khăn hiện nay thì cơ hội hợp tác với Nhật Bản để mà xuất khẩu cũng như nhập khẩu một số cái trang thiết bị mới hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng muốn có cơ hội để có thể kiếm thêm nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm thêm công nghệ và những thiết bị hiện đại để cải tiến hiệu suất.

Theo số liệu từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), các nhà đầu tư Nhật Bản hiện có 84 dự án cấp mới tại Thành phố, với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu USD.

Hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng hiện đại tại TP. Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, chế tạo của các nhà đầu tư Nhật Bản

Về thương mại, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nhật Bản đạt hơn 7,03 tỷ USD, chiếm 5,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thành phố. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 3,99 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,04 tỷ USD; Thành phố xuất siêu khoảng 941,3 triệu USD.

Những hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nhân lực, công nghệ cũng như thị trường của Việt Nam và Nhật Bản.