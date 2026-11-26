Cơ hội từ 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,27 triệu tỷ đồng

Các diễn giả trao đổi về việc hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn hóa hợp đồng và phân bổ rủi ro minh bạch nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án PPP

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân thông qua phương thức đối tác công tư (PPP) được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành các dự án đầu tư thực chất, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư là những vấn đề cần được quan tâm.

Đây cũng là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu từ cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia pháp lý và nhà đầu tư trong, ngoài nước cùng thảo luận

Với chủ đề cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư, diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các chuyên gia pháp lý.

Theo các đại biểu, nhu cầu đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang mở ra nhiều cơ hội cho mô hình PPP. Riêng TP. Hồ Chí Minh hiện có danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Điều chúng tôi thật sự cần là một hệ thống pháp luật hoàn thiện, cùng với cơ chế thực thi hiệu quả trên thực tế, để Việt Nam có thể tận dụng mô hình PPP thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng. Ông Seck Yee Chung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến cơ chế hợp đồng, phân bổ rủi ro, phương án thanh toán và bảo đảm thực thi cam kết vẫn là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tham gia của doanh nghiệp.

Khai thác hiệu quả nguồn lực, phát huy giá trị đầu tư TOD

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng được chú trọng đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố

Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chuyên gia tại diễn đàn cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, khai thác nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa các bên tham gia dự án.

Một trong những vấn đề được quan tâm là kết nối các doanh nghiệp đường sắt đô thị nhằm phát huy giá trị đầu tư theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Theo ông Trần Duy Hưng - Giám đốc điều hành Monitor Consulting, chuyên gia cao cấp PPP và tài chính hạ tầng, việc tái cấu trúc hoặc hình thành doanh nghiệp đường sắt địa phương có vai trò quan trọng trong việc tạo đầu mối để Thành phố thực hiện liên doanh, liên kết, khai thác tài sản hạ tầng metro, không gian ngầm và không gian trên cao.

Bên cạnh đó, việc ban hành các nghị quyết về thu phí và khai thác giá trị gia tăng trong khu vực TOD cũng cần được chú trọng. Qua đó, bảo đảm nguồn thu được phân bổ, chia sẻ đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, củng cố niềm tin nhà đầu tư

TP. Hồ Chí Minh định hướng kết nối các doanh nghiệp đường sắt đô thị nhằm khai thác hiệu quả tài sản hạ tầng metro và phát huy giá trị đầu tư theo mô hình TOD

Từ góc độ pháp lý, việc tháo gỡ những bất cập liên quan đến hợp đồng PPP được các chuyên gia xác định là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đàm phán và bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia dự án.

Việc chuẩn hóa hợp đồng sẽ giúp nhà đầu tư có cơ sở pháp lý để chuẩn bị, tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình thương lượng, đàm phán hợp đồng.

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn hóa hợp đồng và bảo đảm cơ chế phân chia rủi ro minh bạch sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong triển khai PPP.

Qua đó, tạo môi trường đầu tư ổn định, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.