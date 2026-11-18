Tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác hiện nay, việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định phải song hành với mục tiêu phát triển bền vững. Sự cân bằng này đặt ra những yêu cầu mới đối với cách quản lý và phát triển hạ tầng năng lượng.

Ông Xingjian Pang - Tổng Giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á

Hạ tầng năng lượng trước những đòi hỏi mới

Trong bối cảnh nhu cầu điện gia tăng cùng đà tăng trưởng kinh tế, theo ông, đâu là những thách thức cốt lõi đối với quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á?

Tôi cho rằng an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng vẫn là những ưu tiên đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á.

Hiện nay, các nền kinh tế đang phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu. Một mặt, nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặt khác, các quốc gia cần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, đáng tin cậy, đồng thời thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển hệ thống truyền tải điện là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao độ tin cậy của nguồn cung năng lượng

Có thể nhận thấy, đây là bài toán không dễ giải quyết. Nếu nguồn cung năng lượng không đáp ứng được nhu cầu phát triển, hoặc hệ thống năng lượng thiếu hiệu quả và tính bền vững, nền kinh tế có thể gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, khả năng bảo đảm an ninh năng lượng và những yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu trước mắt, các quốc gia cần xây dựng hệ thống năng lượng có khả năng phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng mỗi quốc gia đều có những điều kiện, nguồn lực và nhu cầu năng lượng khác nhau. Không có một cách tiếp cận duy nhất phù hợp với tất cả. Đối với Việt Nam, tôi kỳ vọng đất nước có thể phát triển một hệ thống năng lượng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm nguồn cung ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Từ yêu cầu đó, ông đánh giá thế nào về vai trò của điện khí hóa, số hóa và tự động hóa trong việc giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tối ưu vận hành?

Tôi nhìn thấy những cơ hội rất lớn trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc biệt tại những nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam.

Nhu cầu năng lượng ngày càng đa dạng, đến từ các nhà máy, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác. Sự phát triển của những ngành này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống cung ứng và quản lý năng lượng.

Các giải pháp số hóa và tự động hóa ngày càng được ứng dụng trong quản lý, giám sát và tối ưu hóa hệ thống năng lượng

Đó cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp công nghệ như Schneider Electric có thể tham gia đóng góp thông qua các giải pháp điện khí hóa, số hóa và tự động hóa.

Chẳng hạn, chúng tôi phát triển những giải pháp liên quan đến hệ thống phân phối và quản lý năng lượng, kết hợp công nghệ số và tự động hóa để kết nối các thành phần khác nhau trong một hệ thống quản lý, vận hành tổng thể.

Tôi cho rằng vấn đề không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Chúng ta còn phải xem xét cách thức sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là tạo ra nhiều giá trị hơn với mức sử dụng năng lượng và tài nguyên ít hơn. Khi các giải pháp công nghệ được ứng dụng phù hợp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn của quá trình phát triển.

Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu A.I. đang tạo ra áp lực mới đối với hệ thống điện. Theo ông, Việt Nam cần ưu tiên điều gì để hạ tầng năng lượng đáp ứng được làn sóng đầu tư này?

Theo tôi, một trong những ưu tiên hàng đầu là phải có tầm nhìn và quy hoạch dài hạn. Chúng ta cần dự báo được nhu cầu năng lượng sẽ gia tăng nhanh đến mức nào, với quy mô ra sao, đặc biệt khi các ngành công nghiệp và những lĩnh vực công nghệ mới tiếp tục phát triển.

Tại một số quốc gia, chúng ta đang chứng kiến nhu cầu đầu tư rất lớn vào hạ tầng A.I., trong đó có những dự án trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, hay còn gọi là hyperscaler.

Điểm đáng chú ý là những trung tâm dữ liệu này có thể tạo ra nhu cầu sử dụng điện rất lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn, tại những địa điểm có mức độ tập trung cao. Điều đó đòi hỏi phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn cung năng lượng và hạ tầng kỹ thuật. Nếu thiếu quy hoạch phù hợp, các dự án sẽ khó được triển khai hiệu quả.

Các trung tâm dữ liệu A.I. đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn cung điện ổn định và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành

Tôi tin rằng các trung tâm dữ liệu, đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI, sẽ tiếp tục phát triển tại Việt Nam khi nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu gia tăng từ doanh nghiệp công nghệ, Chính phủ cũng như người dân.

Song, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể. Việc phát triển trung tâm dữ liệu phải đi cùng khả năng đáp ứng của hệ thống năng lượng, từ nguồn cung đến những giải pháp quản lý và sử dụng điện hiệu quả.

Một ưu tiên quan trọng khác là chuyển quy hoạch thành hành động. Khi đã có kế hoạch tốt, chúng ta phải bảo đảm kế hoạch đó thực sự được triển khai.

Điều này cần sự tham gia của nhiều bên. Bên cạnh vai trò của Chính phủ trong xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, các doanh nghiệp có thể đóng góp giải pháp công nghệ và năng lực triển khai. Sự phối hợp đó sẽ giúp các kế hoạch phát triển năng lượng và hạ tầng được thực hiện đồng bộ hơn.

Hạ tầng năng lượng và cơ hội Việt Nam

Nhìn rộng hơn, ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Việt Nam và những lĩnh vực hạ tầng cần được ưu tiên để tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh?

Tôi tin rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Trước hết, sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và những tiến bộ công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, Việt Nam cũng sở hữu những điều kiện tự nhiên thuận lợi để khai thác và phát triển các nguồn năng lượng.

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng từ những nguồn năng lượng như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Việc phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực này có thể góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, đồng thời hỗ trợ những mục tiêu phát triển bền vững.

Thế nhưng, để duy trì năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư mới, tôi cho rằng Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến an ninh năng lượng, độ tin cậy của nguồn cung và hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây là những yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Điện gió và điện mặt trời là những nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng đóng góp vào quá trình đa dạng hóa nguồn cung điện tại Việt Nam

Bên cạnh hạ tầng năng lượng, Việt Nam cũng cần chú trọng phát triển đồng bộ những hạ tầng thiết yếu khác.

Tôi muốn đề cập ba lĩnh vực đáng quan tâm. Trước hết là hạ tầng năng lượng, bởi nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục gia tăng cùng sự phát triển kinh tế. Tiếp theo là hạ tầng giao thông và logistics, bao gồm cảng biển, sân bay và hệ thống đường sắt đô thị. Cuối cùng là hạ tầng số, đặc biệt các trung tâm dữ liệu, hạ tầng A.I. và những nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động kinh tế.

Những lĩnh vực này đều có vai trò trong việc hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Điều quan trọng là phải phát triển hạ tầng theo cách tiếp cận đồng bộ. Chúng ta cần tính đến khả năng cung ứng năng lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng điện và tối ưu hóa các nguồn lực. Đây là nền tảng để Việt Nam tận dụng tốt hơn những cơ hội phát triển trong tương lai.

Với những triển vọng đó, Schneider Electric xác định vai trò đồng hành cùng Việt Nam như thế nào trong dài hạn, đặc biệt trong định hướng trở thành một "Đối tác Công nghê Năng lượng"?

Tôi nghĩ rằng để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển bền vững, điều quan trọng là phải biến các kế hoạch thành kết quả thực tế. Và điều đó đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bên.

Không một doanh nghiệp nào có thể tự mình thực hiện được tất cả mọi việc. Chúng ta cần vai trò của Chính phủ, những cơ chế và chính sách hỗ trợ phù hợp, cũng như sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong một hệ sinh thái hợp tác.

Tại Schneider Electric, chúng tôi có những giải pháp công nghệ phục vụ nhiều lĩnh vực, từ hệ thống năng lượng, công nghiệp đến trung tâm dữ liệu và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Mô hình trung tâm dữ liệu dạng mô-đun của Schneider Electric được giới thiệu tại Triển lãm thành tựu đất nước năm 2025

Chúng tôi có thể đóng góp thông qua những giải pháp về phân phối và quản lý năng lượng, số hóa, tự động hóa, cũng như kết nối các thành phần trong hệ thống để nâng cao hiệu quả vận hành.

Song, tôi cho rằng công nghệ cần được đặt trong một quá trình hợp tác rộng lớn hơn. Các kế hoạch phát triển năng lượng và hạ tầng cần có sự phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp và những đối tác liên quan để có thể được triển khai trên thực tế.

Đó cũng là lý do chúng tôi chú trọng phát triển hệ sinh thái hợp tác với các doanh nghiệp, khách hàng và đối tác tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ phù hợp, cùng các bên đóng góp vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chúng tôi đã xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài tại Việt Nam và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thị trường này.

Trong những năm tới, Schneider Electric mong muốn tiếp tục gắn bó với Việt Nam, đồng hành cùng khách hàng, đội ngũ nhân sự và hệ sinh thái đối tác, góp phần hỗ trợ sự phát triển bền vững của đất nước.

Xin cảm ơn ông Xingjian Pang về những chia sẻ sâu sắc và góc nhìn giá trị đối với tương lai phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam!