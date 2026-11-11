TP. Hồ Chí Minh tạo không gian mở để công chúng trẻ tiếp cận lý luận nghệ thuật

Đổi mới phương thức qua trải nghiệm thực tế

Qua 4 số phát sóng, chương trình từng bước đưa lý luận, phê bình đến gần hơn với đời sống, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Chương trình do Hội đồng Lý luận TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Từ những hình ảnh di sản được số hóa, những câu chuyện lịch sử trên sân khấu cải lương, hình tượng thanh niên trên màn ảnh đến những góc nhìn về ký ức đô thị qua nhiếp ảnh, chuỗi Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2026 đã tạo nên hành trình khám phá đa dạng về đời sống văn hóa nghệ thuật Thành phố.

Tọa đàm Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa trong khuôn khôt chương trình Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Em Nguyễn Hữu Thanh Xuân (Lớp 10A7, Trường THPT Phạm Ngũ Lão, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Em đã được học về nhân vật lịch sử Lý Thường Kiệt nhưng hôm nay được hiểu hơn thông qua vở diễn, em thấy tự hào hơn và cũng là động lực hơn cho em và các bạn."

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Phan Thị Bích Hà - Trưởng khoa Âm nhạc - Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Văn Lang cho biết: "Hiếm khi có 1 chương trình phong phú hoạt động từ sáng đến tối rất thú vị, dành cho các bạn trẻ, không chỉ các bạn chuyên ngành mà với những bạn không học về điện ảnh cũng được đắm mình trong không gian này cùng với những trải nghiệm hữu ích."

Người tham dự được trực tiếp quan sát, tương tác với các loại hình văn hóa

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức chuỗi chương trình là việc kết hợp giữa tọa đàm chuyên sâu với những hoạt động trải nghiệm thực tế. Người tham dự không chỉ lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên gia mà còn được trực tiếp quan sát, khám phá, tương tác với các loại hình văn hóa, nghệ thuật. Chính sự tham gia của công chúng đã tạo thêm chiều sâu cho các chủ đề, giúp những vấn đề lý luận, phê bình trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Đánh giá về định hướng và sự nỗ lực của chương trình ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Từ những cách làm mới trong không gian mở đã khiến các đề tài của lý luận phê bình văn học trở nên thú vị hơn, khơi gợi sự quan tâm của khán giả, người dân và từ đó là những đóng góp rất thiết thực để cùng nhau. Và đây cũng chính là những hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa."

Không gian tổ chức mở, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Không chỉ tạo cơ hội tiếp cận cho công chúng, chuỗi chương trình còn cho thấy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý văn hóa, đội ngũ nghiên cứu, văn nghệ sĩ và đơn vị sản xuất truyền hình trong việc đổi mới phương thức truyền tải nội dung lý luận, phê bình.

Đạo diễn Phạm Việt Phước - Giám đốc Hãng phim Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Với mỗi chủ đề chúng tôi sẽ nghiên cứu những cách tiếp cận riêng, khoanh vùng đối tượng khán giả hay việc lựa chọn không gian tổ chức phù hợp cũng là yếu tố để tăng sự trải nghiệm cho các khán giả tham gia."

Định hướng phát triển phối hợp

Về mục tiêu trong năm 2027, bà Hồng Kim Ngọc - Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình này với các chủ đề chọn lọc gắn liền với đời sống văn hóa - nghệ thuật của Thành phố, làm sao để mỗi người dân sẽ quan tâm hơn và cùng tìm hiểu hay thậm chí đóng góp cho Thành phố."

Chương trình khai thác nhiều chủ đề gắn với đời sống văn hóa - nghệ thuật

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi, chương trình hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các nhà hát và cơ sở giáo dục, từng bước xây dựng các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật phù hợp cho học sinh; góp phần hình thành công chúng trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại."

Với 4 chủ đề trong năm 2026 đã góp phần mở rộng không gian đối thoại giữa lý luận và thực tiễn, giữa giới chuyên môn và công chúng. Qua đó, khẳng định lý luận, phê bình không chỉ có vai trò nhận diện, đánh giá các giá trị nghệ thuật mà còn góp phần định hướng sáng tạo, nuôi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và thúc đẩy sự phát triển của đời sống văn hóa, nghệ thuật Thành phố trong giai đoạn mới.



