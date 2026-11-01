CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị

MINH TÒNG, XUÂN HẠO, THIỆN TOÀN, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư các công trình ngăn triều, thoát nước và chống ngập. Tuy nhiên, theo chuyên gia, tính đồng bộ trong quy hoạch và kết nối hạ tầng mới là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài.

Chống ngập TP. Hồ Chí Minh trước áp lực đô thị hóa và biến đổi khí hậu

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 2.

Tình trạng ngập cục bộ tại các tuyến hẻm và khu dân cư làm xáo trộn sinh hoạt hằng ngày của người dân Thành phố

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu. Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động mưu sinh của người dân.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, người dân TP. Hồ Chí Minh, cho biết mỗi khi mưa lớn, khu vực chị làm việc thường ngập sâu và nước rút chậm. Có những hôm, nhân viên phải ở lại văn phòng đến 23 – 24 giờ mới có thể di chuyển về nhà.

Nước dâng quá cao khiến phương tiện không thể di chuyển, cố đi qua rất dễ bị chết máy. Tình trạng ngập sâu khiến đơn hàng của tôi bị ùn ứ rất nhiều, khi nước vừa rút là phải tranh thủ giao bù ngay cho khách.
Anh Trần Duy Khang - Tài xế xe công nghệ

Theo các chuyên gia, tình trạng ngập đô thị tại TP. Hồ Chí Minh là hệ quả tích tụ của nhiều yếu tố trong thời gian dài. Vì vậy, việc xử lý từng điểm ngập riêng lẻ khó tạo ra chuyển biến căn cơ nếu thiếu quy hoạch và kết nối hạ tầng tổng thể.

Quy hoạch thoát nước thiếu đồng bộ, gia tăng áp lực ngập đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, cho rằng có 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập kéo dài.

Thứ nhất, tốc độ đô thị hóa trong khoảng 20 năm trở lại đây diễn ra nhanh, trong khi quy hoạch tổng thể hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ. Nhiều khu vực trung tâm vẫn sử dụng mạng lưới thoát nước cũ, trong đó có những tuyến cống tại khu vực Quận 1 trước đây được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và môi trường từng bị hạn chế do tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho thành phố ở mức thấp, khoảng 18%. Bên cạnh đó, hệ thống kênh rạch và thủy lợi có mối liên hệ mật thiết nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần kéo dài tình trạng ngập cục bộ.

Những vấn đề này cho thấy bài toán chống ngập không chỉ nằm ở việc xây dựng thêm công trình, mà còn đòi hỏi sự kết nối giữa hệ thống thoát nước, kênh rạch, thủy lợi và các giải pháp điều tiết nước trên toàn đô thị.

Hàng loạt dự án chống ngập được triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 5.

Toàn cảnh một trong các cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh

Trong tháng 11/2026, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1, dự kiến chính thức được đưa vào vận hành. Khi hoạt động, công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập cho 20 phường, xã thuộc khu vực trung tâm và phía Nam Thành phố, trên diện tích khoảng 570 km2.

Một trong sáu cống kiểm soát triều lớn của dự án là cống Bến Nghé, có khẩu độ 40 mét và được trang bị cửa van cung chìm kết hợp trạm bơm công suất 12 m3/giây.

Theo cơ chế vận hành, khi triều cường dâng cao, cửa van sẽ đóng để ngăn nước từ sông tràn vào nội đô. Trường hợp mưa lớn trùng thời điểm đỉnh triều, hệ thống máy bơm sẽ hoạt động để đẩy nước từ bên trong ra sông, góp phần hạ thấp mực nước kênh rạch và giảm áp lực ngập cho khu vực trung tâm.

Dự án ngăn triều có sáu cống kiểm soát triều lớn, trong đó có cống Bến Nghé.

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập đô thị - Ảnh 6.

Các công trình cống ngăn triều hiện đại đóng vai trò cốt lõi trong việc ngăn nước từ sông tràn vào nội đô, giảm áp lực ngập úng

Bên cạnh công trình ngăn triều, trong năm 2026, Thành phố tập trung hoàn thành 9 dự án thoát nước và chống ngập khác với tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng.

Xa hơn, giai đoạn 2026 – 2030, TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 87 dự án với tổng nguồn vốn khoảng 140.000 tỷ đồng. Các dự án kết hợp công trình thoát nước truyền thống với hạ tầng xanh, hồ điều tiết và công nghệ dự báo số, hướng đến giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập trọng điểm.

Việc triển khai đồng thời nhiều công trình mở ra thêm nguồn lực cho công tác chống ngập. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư hay số lượng dự án, mà còn cần bảo đảm sự đồng bộ trong quy hoạch, kết nối giữa các hệ thống hạ tầng và khả năng vận hành tổng thể.

Tin liên quan

Nhiều địa phương đồng loạt triển khai giải pháp phòng, chống ngập úng

Nhiều địa phương đồng loạt triển khai giải pháp phòng, chống ngập úng

(HTV) - Trước tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường, TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Tại phường Tam Bình, các công trình cải tạo hẻm được đẩy nhanh, đồng thời ứng dụng công nghệ giúp người dân theo dõi, phản ánh điểm ngập và sự cố hạ tầng.

TP. Hồ Chí Minh: triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một

TP. Hồ Chí Minh: triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một

(HTV) - Chiều tối 12/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Thời sự 16:47 31/10/2026

Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 19:48 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Xem thêm