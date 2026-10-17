Nhiều địa phương đồng loạt triển khai giải pháp phòng, chống ngập úng

Đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm còn 5 đợt triều cường ở mức cao. Trước nguy cơ ngập úng, các phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc sửa chữa, nâng cấp hạ tầng chống ngập, kết hợp triển khai các giải pháp cảnh báo sớm cho người dân.

Tại phường Tam Bình, công trình chống ngập ở hẻm 78A đường Cây Keo sau gần hai tuần khởi công đã đạt hơn 70% khối lượng. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 10/2026.

Người dân phường Tam Bình kỳ vọng công trình cải tạo hẻm sớm hoàn thành, góp phần khắc phục tình trạng ngập nước kéo dài

Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng khu phố 34, phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh cho biết tuyến đường thường xuyên bị ngập và người dân đã nhiều lần kiến nghị. Vì vậy, khi địa phương quan tâm triển khai công trình, người dân rất phấn khởi, mong dự án sớm hoàn thành để cải thiện tình trạng ngập nước.

Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Thảo Dung - người dân khu phố 34, phường Tam Bình, đánh giá việc thi công được đẩy nhanh là điều đáng mừng trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi.

Theo ông Nguyễn Việt Cường - chuyên viên Phòng Hạ tầng UBND phường Tam Bình: "Phường Tam Bình hiện đang có 33 công trình cải tạo hẻm hướng tới mục tiêu là giảm ngập và chỉnh trang mỹ quan đô thị. Chúng tôi đang dồn mọi nguồn lực để đưa các dự án này về đích trong quý II/2027".

Ứng dụng công nghệ, kết nối người dân với chính quyền

Song song với các giải pháp công trình, phường Tam Bình đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng cường kết nối giữa người dân và chính quyền trong việc tiếp nhận, phản ánh thông tin về tình trạng ngập do mưa và triều cường.

Ứng dụng “Tam Bình kết nối” được địa phương triển khai rộng rãi, cho phép người dân theo dõi các điểm ngập nước và sự cố hạ tầng thông qua hình ảnh, video cùng vị trí thực tế. Từ những thông tin này, người dân có thể lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp khi xảy ra mưa lớn hoặc triều cường. Đồng thời, các phản ánh cũng được chuyển đến chính quyền để kịp thời kiểm tra và xử lý.



Công trình chống ngập tại hẻm 78A đường Cây Keo, phường Tam Bình đạt hơn 70% khối lượng sau gần hai tuần khởi công

Ông Nghiêm Văn Ninh - Phó Trưởng phòng Hạ tầng phường Tam Bình cho biết địa phương bố trí người trực trang tin 24/24 giờ. Khi có sự cố phát sinh, lực lượng phụ trách sẽ xác minh thực tế và đưa ra hướng xử lý tùy từng trường hợp, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Kết hợp giải pháp hạ tầng và cảnh báo sớm

Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, việc xử lý tình trạng ngập úng đòi hỏi sự phối hợp giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo hẻm, nâng cấp hạ tầng, các công trình giao thông và hệ thống thoát nước cần được hoàn thành, kết nối và vận hành đồng bộ theo lưu vực.

Ứng dụng “Tam Bình kết nối” hỗ trợ người dân theo dõi các điểm ngập, phản ánh sự cố hạ tầng và chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển

Cùng với đó, công tác duy tu, quản lý hạ tầng và cảnh báo sớm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hạn chế tác động của mưa lớn, triều cường đến đời sống người dân.

Thông qua việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng cường phối hợp giữa chính quyền và người dân, kết hợp ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý thông tin, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng từng bước nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và chủ động hơn trước những diễn biến thời tiết cực đoan trong quá trình đô thị hóa.