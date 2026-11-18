Việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang được TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch sang sản xuất xanh. Mô hình này đang giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, tạo thêm nguồn thu, trong khi doanh nghiệp tiết kiệm chi phí điện năng và đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh.

Hiệu quả kinh tế to lớn cho người dân và doanh nghiệp

Tại phường Bà Rịa, gia đình bà Nguyễn Thị Nga đã đầu tư 250 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà từ năm 2019. Sau thời gian vận hành, gia đình đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Hệ thống vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, vừa cung cấp điện cho 7 phòng trọ cho thuê. Ngoài việc giảm chi phí tiền điện hằng tháng, lượng điện dư thừa còn được gia đình bán lại cho ngành điện theo hợp đồng đã ký kết, mang về nguồn thu khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Nguyễn Thị Nga - người dân phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình mà còn giúp các hộ thuê trọ giảm một phần chi phí sinh hoạt.

Mô hình điện mặt trời tại khu hộ thuê trọ của bà Nguyễn Thị Nga

Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện mặt trời mái nhà cũng mang lại hiệu quả trong việc tiết giảm chi phí vận hành. Từ tháng 3/2026, Nhà máy Minh Việt E&C An Ngãi, xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã đưa vào hoạt động hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất hơn 300 kWp.

Nhờ hệ thống này, doanh nghiệp giảm được 33% lượng điện mua từ lưới điện quốc gia. Trên cơ sở hiệu quả bước đầu, đơn vị đang có kế hoạch mở rộng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại 5 nhà máy còn lại.

Theo ông Hoàng Trung Thao - Giám đốc Nhà máy Minh Việt E&C An Ngãi, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây lắp Minh Việt, việc đầu tư điện mặt trời mái nhà được thực hiện song song với định hướng sản xuất xanh. Đây cũng là yêu cầu được các khách hàng đến từ châu Âu, châu Mỹ quan tâm và đánh giá cao trong quá trình hợp tác.

Thúc đẩy điện mặt trời mái nhà bằng giải pháp kỹ thuật và tín dụng xanh

Tính đến nay, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh có khoảng 3.100 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt, với tổng công suất đạt khoảng 320 MWp. Để tiếp tục mở rộng mô hình và hướng đến mục tiêu phát triển hằng năm, sự phối hợp giữa ngành điện và các cơ quan chức năng được xác định là yếu tố quan trọng.

Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh lắp đặt hệ thống điện mặt trời để phù hợp với định hướng sản xuất xanh

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Điện lực Vũng Tàu, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, cho biết ngành điện sẽ đồng hành cùng các đơn vị để lựa chọn giải pháp đấu nối phù hợp, an toàn, đồng thời hỗ trợ theo dõi, bảo quản và bảo trì hệ thống trong quá trình vận hành.

Việc kết hợp giữa chính sách khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn phù hợp được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để điện mặt trời mái nhà mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, người dân có thể chủ động hơn trong sử dụng năng lượng, doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và từng bước đáp ứng các yêu cầu về sản xuất xanh.