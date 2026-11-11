Lắp điện mặt trời mái nhà có thể được hỗ trợ

Điện mặt trời mái nhà là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 361/NQ-CP ngày 10/11/2026, sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt nhằm khai thác nguồn năng lượng sạch, phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ điện (Ảnh: Báo Chính phủ)

Điện mặt trời mái nhà được xem xét hỗ trợ

Theo Nghị quyết số 361/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện theo từng thời kỳ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và các dự án xử lý rác có thu hồi năng lượng. Các hộ sử dụng điện lớn cũng được khuyến khích đầu tư hệ thống thu hồi năng lượng để sản xuất điện.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, điều hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đối với doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chính sách tín dụng đầu tư ưu đãi cho dự án năng lượng xanh, năng lượng sạch, công nghệ mới và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ hộ gia đình hiện mới ở giai đoạn được giao xây dựng dự thảo. Mức hỗ trợ, điều kiện áp dụng và thời điểm triển khai cụ thể chưa được xác định trong nội dung nghị quyết này.

Điện mặt trời mái nhà và thị trường điện

Bên cạnh việc thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát quy hoạch năng lượng, bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai các dự án. Các cơ quan liên quan được giao xây dựng chế tài nghiêm khắc đối với nhà đầu tư đăng ký phát triển dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn 2026-2030.

Về phát triển thị trường điện, Bộ Công Thương có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện Đề án thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong tháng 12/2026 và Đề án thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong tháng 6/2027.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110 kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình, góp phần hỗ trợ điều tiết phụ tải và nâng cao độ ổn định của lưới điện (Ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Đồng thời, Bộ Công Thương được giao nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện hai thành phần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026. Có thể nhận thấy, đây là nhiệm vụ nghiên cứu chính sách, chưa đồng nghĩa với việc cơ chế giá điện mới được đưa vào áp dụng.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao xây dựng Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nhiệm vụ này hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển hạ tầng và bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế.