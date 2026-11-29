Những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng gas tại các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn tăng cao. Tần suất nhập hàng, lưu trữ và tiêu thụ lớn đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn nếu việc kiểm soát bình chứa, hệ thống dẫn gas và điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) bị buông lỏng. Sau một số sự cố cháy nổ gần đây, lực lượng công an tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm tra, siết chặt an toàn từ các cơ sở kinh doanh đến nơi trực tiếp sử dụng gas.

Lực lượng Đội PCCC và CNCH Khu vực 18 (PC07) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh gas tại xã Tân An Hội, khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh

Kiểm tra đột xuất, kiểm soát chặt từ kho lưu trữ đến hệ thống dẫn gas

Sáng 28/11, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh gas tại khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trọng tâm kiểm tra tập trung vào giấy phép kinh doanh, nguồn gốc bình gas, điều kiện tồn chứa, hệ thống van, dây dẫn cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ - những yếu tố trực tiếp quyết định khả năng phòng ngừa rò rỉ, cháy nổ.

Cán bộ Đội PCCC và CNCH Khu vực 18 làm việc, phổ biến quy định pháp luật và phát tờ rơi khuyến cáo an toàn cho chủ cơ sở kinh doanh gas

Trao đổi với phóng viên, anh Võ Văn Hổ - Chủ cơ sở kinh doanh gas tại xã Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh cho biết cửa hàng đã trang bị đầy đủ hệ thống PCCC và thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas, đồng thời thường xuyên quán triệt quy trình giao nhận an toàn cho nhân viên và nhắc nhở khách hàng sử dụng đúng cách.

Trung tá Hà Mạnh Quyền - Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực 18 (PC07), Công an TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Kiểm tra phải đi đôi với chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành. Thời gian qua, Đội 18 đã vận động 393 cơ sở ký cam kết, tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho 1.155 người và phát 1.500 tờ rơi. Qua 19 lượt kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng".

Nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ khí gas tại nhà hàng và từng hộ gia đình

Nguy cơ cháy nổ không chỉ tiềm ẩn ở các điểm kinh doanh mà còn hiện hữu ngay tại nơi tiêu thụ trực tiếp như bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn.

Cán bộ chức năng kiểm tra hệ thống giàn bình gas công nghiệp, van khóa và đường ống dẫn tại khu vực bếp nhà hàng, quán ăn

Anh Mã Văn Thanh - Quản lý bếp Nhà hàng Kim Mã chia sẻ: "Bộ phận bếp được nhà hàng đặc biệt quan tâm, thường xuyên đôn đốc và nhắc nhở nhân viên tăng cường an toàn PCCC, nhất là các thiết bị liên quan đến gas, điện. Nhà hàng cũng định kỳ cử nhân viên đi tập huấn về các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy".

Cảnh sát PCCC trực tiếp hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ và kỹ năng khóa van, xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

An toàn gas không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh mà còn gắn liền với từng hộ gia đình và khu dân cư xung quanh. Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng công an còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ, thao tác khóa van gas đúng cách, xử lý tình huống khi phát hiện rò rỉ và kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền kiến thức an toàn PCCC trong kinh doanh và sử dụng gas cho các cơ sở ăn uống, nhà hàng trên địa bàn

Theo chị Cao Thị Trang - xã Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh, gia đình chị luôn duy trì thói quen khóa chặt van gas ngay sau khi nấu ăn xong và bố trí sẵn một bình chữa cháy ngay cạnh khu vực đặt bình gas để chủ động ứng phó sự cố.

An toàn trong kinh doanh và sử dụng gas không thể chỉ bảo đảm bằng những đợt kiểm tra cao điểm, mà phải bắt đầu từ ý thức tuân thủ của từng cơ sở cùng trách nhiệm tự phòng ngừa của mỗi người dân. Đây chính là nền tảng xây dựng thế trận an toàn PCCC ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên cho cộng đồng.