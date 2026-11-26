Liên tiếp hai vụ nổ khí gas nghiêm trọng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội chỉ trong chưa đầy 2 tuần qua đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, việc tăng cường công tác quản lý và kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong toàn bộ hoạt động kinh doanh khí đốt đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Ghi nhận từ hiện trường cho thấy, đối với các cơ sở kinh doanh gas nằm xen kẽ trong khu dân cư, nguy cơ cháy nổ không chỉ đe dọa trực tiếp đến hoạt động của cơ sở mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn cho các hộ dân liền kề. Do đó, công tác kiểm tra thực tế nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót mất an toàn cần được duy trì thường xuyên.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh gas, với đặc thù là mặt hàng dễ bắt lửa, quy trình kiểm tra kỹ thuật bình gas trước khi bàn giao cho người tiêu dùng luôn được chú trọng thực hiện nghiêm ngặt.

Nguy cơ cháy nổ có thể phát sinh ngay từ khâu bán lẻ và vận chuyển bình gas đến từng hộ gia đình. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh gas, với đặc thù là mặt hàng dễ bắt lửa, quy trình kiểm tra kỹ thuật bình gas trước khi bàn giao cho người tiêu dùng luôn được chú trọng thực hiện nghiêm ngặt.

Chị Bùi Thị Thương - Cửa hàng kinh doanh gas số 39, phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Mỗi lần đi giao gas, chúng tôi đều hướng dẫn nhân viên kiểm tra kỹ thuật bình trước. Khi đến nhà khách hàng, nhân viên phải dùng nước xà phòng để kiểm tra độ kín, đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi mới bàn giao cho người dân sử dụng".

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú - Công an phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Qua kiểm tra, nhận thấy việc sắp xếp hàng hóa tại một số cơ sở còn chưa đảm bảo, chúng tôi đã nhắc nhở bà con sắp xếp gọn gàng, khoa học hơn để đảm bảo lối thoát nạn thông thoáng. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên đôn đốc các cơ sở trang bị thiết bị đo rò rỉ gas và bảo quản tốt các phương tiện chữa cháy tại chỗ".

Theo thống kê, chỉ tính riêng trên địa bàn do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 30 (Phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh) quản lý, hiện có khoảng 500 cơ sở kinh doanh gas và khí đốt nằm xen cài trong khu vực dân cư.

Ông Trần Đức Nhã - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Thiên, phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh thông tin: “Chúng tôi luôn thường xuyên kiểm tra hệ thống bồn chứa, đường ống và van bình trước khi chiết nạp và sản xuất nhằm ngăn chặn triệt để các tình huống phát sinh tia lửa hay sự cố thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, công ty luôn duy trì công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng PCCC và ứng cứu khẩn cấp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên".

Thiếu tá Tô Ngọc Thanh - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 30, Phòng PC07 Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo: “Các cơ sở kinh doanh cần bố trí khu vực chứa hàng đảm bảo độ thông thoáng để khí gas không bị tồn đọng trong không gian kín, đồng thời không tích trữ quá số lượng cho phép. Trong quá trình vận chuyển đến nhà dân, nhân viên giao hàng bắt buộc phải đặt bình gas theo phương thẳng đứng, tuyệt đối không để nằm ngang - đây là lỗi phổ biến mà nhiều cửa hàng thường mắc phải. Đối với người tiêu dùng, nếu phát hiện bình gas không đảm bảo chất lượng hoặc không có tem niêm phong, cần báo ngay cho công an phường, xã hoặc đại lý cung cấp để đảm bảo an toàn và quyền lợi theo quy định pháp luật".

Người dân và chủ cơ sở cần duy trì thói quen bảo dưỡng thiết bị định kỳ, khóa chặt van bình và kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống trước khi rời khỏi cơ sở

Mới đây, vào ngày 24/11, qua kiểm tra thực tế tại các phường Khánh Hội, Xóm Chiếu và Vĩnh Hội, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành niêm phong 82 bình gas mini có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ và cháy nổ cao.

Trước những diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không tự ý cải tạo, đấu nối hoặc thay đổi kết cấu hệ thống gas khi chưa có tư vấn kỹ thuật từ đơn vị chuyên môn. Người dân và chủ cơ sở cần duy trì thói quen bảo dưỡng thiết bị định kỳ, khóa chặt van bình và kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống trước khi rời khỏi cơ sở.