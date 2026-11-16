An toàn PCCC gas cần chú ý gì từ khi nhận bình đến lúc tắt bếp?

Nguy cơ cháy, nổ khí gas từ những sự cố rò rỉ

Khóa van gas đúng cách sau khi sử dụng là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa nguy cơ rò rỉ, cháy nổ

Ngày 13/11/2026, vụ nổ tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề hư hỏng nặng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương tìm kiếm, đưa 12 nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Gas dân dụng (LPG) khi rò rỉ có thể tích tụ tại khu vực thấp, thiếu thông gió và tạo thành hỗn hợp cháy, nổ khi gặp nguồn lửa hoặc tia lửa. Tùy lượng khí tích tụ và kết cấu công trình, vụ nổ có thể gây sập đổ nhà ở, ảnh hưởng đến các công trình liền kề.

Trước nguy cơ này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động kiểm soát an toàn trong toàn bộ quá trình sử dụng gas.

An toàn PCCC gas bắt đầu từ khâu giao nhận, lắp đặt

Người dân cần mua, đổi gas tại các cửa hàng có thông tin rõ ràng; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin kiểm định và tình trạng bình trước khi nhận. Không sử dụng bình móp méo, hư hỏng hoặc nghi rò rỉ. Nhân viên lắp đặt phải kiểm tra độ kín của hệ thống và hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng cách.

Bình gas cần đặt đứng vững tại nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và không cản trở lối thoát nạn. Van, bộ điều áp, dây dẫn và các mối nối phải phù hợp với thiết bị, được kiểm tra thường xuyên. Không dùng lửa để dò rò rỉ hoặc tự sửa chữa bộ phận hư hỏng.

Đối với bếp gas mini, cần sử dụng bình và dụng cụ nấu đúng thiết kế, không nạp lại bình dùng một lần hoặc sử dụng bình đã bị sang chiết.

Sử dụng và bảo quản gas đúng cách để phòng ngừa sự cố

Sự cố cháy, nổ liên quan đến gas có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đe dọa an toàn của người dân

Trong quá trình đun nấu, phải có người theo dõi, tránh để gió hoặc thức ăn trào làm tắt lửa khi gas vẫn được cấp. Nếu bếp không bắt lửa, cần dừng thao tác, khóa nguồn cấp và kiểm tra nguyên nhân. Sau khi sử dụng, thực hiện đầy đủ thao tác khóa nguồn gas, tắt bếp theo hướng dẫn.

Tại nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, chủ cơ sở cần phân công nhân viên kiểm tra hệ thống trước, trong và sau mỗi ca làm việc. Nhân viên mới phải được hướng dẫn về vị trí khóa nguồn và quy trình sử dụng an toàn.

Đối với cơ sở kinh doanh gas, nghiêm cấm sang chiết, nạp gas trái phép; không hút thuốc, đun nấu hoặc hàn cắt tại khu vực bảo quản. Đồng thời, phải duy trì lối thoát nạn thông suốt, phương tiện PCCC sẵn sàng hoạt động và kịp thời khắc phục các tồn tại về an toàn.

Chủ động kiểm tra thiết bị, sử dụng đúng hướng dẫn và tuân thủ các quy định PCCC là những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ khí gas, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.



