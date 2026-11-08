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Đời sống

Tăng cường huấn luyện, nâng cao năng lực PCCC tại doanh nghiệp

VIỆT HÀ, TUẤN NGỌC, THIỆN TOÀN
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(HTV) - Trước nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở, tăng cường huấn luyện kỹ năng và chủ động xây dựng phương án ứng phó khi có sự cố.

Tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, lực lượng PCCC cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện và xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ. Do đó, bên cạnh việc trang bị phương tiện, các doanh nghiệp còn chú trọng phổ biến quy định, tổ chức huấn luyện và thực hành phương án chữa cháy phù hợp với đặc thù hoạt động.

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Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất được doanh nghiệp chú trọng

Tại Công ty TNHH UE Furniture Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, các thành viên đội PCCC cơ sở được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, vòi chữa cháy và thực hành các kỹ năng cần thiết. Sau khi được huấn luyện, mỗi thành viên có thể hướng dẫn lại cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố.

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Lực lượng PCCC cơ sở được hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng

Tăng trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa cháy, nổ

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Đội PCCC cơ sở tại doanh nghiệp thường xuyên được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ

Không chỉ chú trọng xây dựng lực lượng và trang bị phương tiện, các doanh nghiệp còn phải nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, trong bối cảnh công tác hậu kiểm được tăng cường, yêu cầu tuân thủ các quy định về PCCC ngày càng được đặt ra chặt chẽ hơn.

Anh Nguyễn Đạt, phụ trách an toàn lao động Công ty TNHH FES Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, cho biết sau khi có quy định về hậu kiểm, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong công tác PCCC. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, công ty tăng cường kiểm tra, huấn luyện định kỳ cho người lao động nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với cháy, nổ.

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Công tác huấn luyện giúp lực lượng tại chỗ chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố

Theo Thiếu tá Tô Ngọc Thanh - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30, PC07 Công an TP. Hồ Chí Minh, việc huấn luyện thường xuyên giúp lực lượng PCCC cơ sở nâng cao năng lực, sẵn sàng triển khai các đội hình chữa cháy ngay khi phát sinh sự cố, trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp có mặt.

Thiếu tá Tô Ngọc Thanh cũng nhấn mạnh, nhiều đám cháy ở giai đoạn đầu chỉ có diện tích khoảng 1–2 m². Nếu lực lượng tại chỗ được trang bị đầy đủ phương tiện và thành thạo kỹ năng, việc xử lý, dập tắt đám cháy ngay từ đầu sẽ thuận lợi hơn, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại lớn.

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Sẵn sàng phương tiện và nhân lực góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại

Củng cố lực lượng PCCC cơ sở vì vậy không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ động phòng ngừa, thường xuyên huấn luyện và sẵn sàng ứng phó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên.


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