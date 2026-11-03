TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng số đón dòng vốn từ các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

Đại biểu và nhà đầu tư tìm hiểu dự án kêu gọi đầu tư của TP. Hồ Chí Minh trên hạ tầng số HCMCInvest bên lề hội nghị

Điểm nhấn nổi bật tại khu vực triển lãm bên lề sự kiện là việc TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên giới thiệu HCMCInvest - Hạ tầng Xúc tiến đầu tư trên môi trường số của thành phố. Không chỉ tích hợp nguồn dữ liệu chuẩn hóa, được cập nhật liên tục từ tất cả các sở, ngành và đơn vị chính thống, HCMCInvest còn ứng dụng tính năng bản đồ số trực quan. Công nghệ này cho phép hiển thị chính xác vị trí, quy mô và thông tin chi tiết của các dự án đang kêu gọi đầu tư trên toàn địa bàn.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, nền tảng này đã ghi nhận lượng truy cập vô cùng ấn tượng từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. Theo dữ liệu tổng hợp từ các cơ quan chuyên trách, TP. Hồ Chí Minh hiện công khai danh mục 250 dự án thuộc 9 lĩnh vực trọng điểm. Việc minh bạch hóa thông tin dữ liệu được đánh giá là bước đi chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn thuộc nhóm Fortune 500 nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp trước khi đưa ra quyết định rót vốn.

Đánh giá về hiệu quả vận hành của nền tảng, ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng Đối tác chiến lược Công ty Cổ phần Công nghệ AROBID (đơn vị nghiên cứu và vận hành HCMCInvest) chia sẻ: "Nền tảng sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều dữ liệu chuyên sâu cho dự án như hình ảnh, tọa độ địa lý, điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư. Cung cấp càng đầy đủ thông tin thì nhà đầu tư càng dễ dàng tìm hiểu và đánh giá mức độ tương thích. Tính đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 30.000 lượt truy cập từ 120 quốc gia, với hơn 100 nhà đầu tư trực tiếp bày tỏ sự quan tâm. Dựa trên dữ liệu này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cùng các chủ dự án có thể nắm bắt chính xác mức độ quan tâm để tập trung nguồn lực làm việc, đàm phán sâu với từng nhà đầu tư".

Đại diện doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác và danh mục dự án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh tại khu vực triển lãm

Bên cạnh hạ tầng số, không gian triển lãm thực địa cũng thu hút sự chú ý với các gian hàng tương tác trực quan từ Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA)... tạo mạng lưới kết nối nhanh chóng, trực tiếp giữa chính quyền thành phố và các đối tác tiềm năng.

Nhấn mạnh về định hướng thu hút nguồn lực phát triển ngành, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Sự kiện là cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư, đồng thời tiếp cận các mô hình kinh doanh tiên tiến để các sở, ngành chủ động chuẩn bị sẵn danh mục thu hút đầu tư phù hợp. Trong lĩnh vực du lịch, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao như du lịch mua sắm, kinh tế đêm, hướng dòng vốn đầu tư vào TP. Thủ Đức (khu đô thị mới Thủ Thiêm), các khu vực phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và du lịch đường thủy".

Việc chủ động đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư có ý nghĩa then chốt trong kế hoạch phát triển TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm, đồng thời huy động tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 35 - 40% GRDP, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước và trung tâm thu hút dòng vốn chất lượng cao trong khu vực.