Thu hút 19,1 tỷ USD vốn ngoại và cơ hội phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Vốn FDI TP. Hồ Chí Minh đạt 19,1 tỷ USD sau 10 tháng

Các đại biểu chăm chú theo dõi phiên thảo luận về tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác và môi trường đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hút của thành phố đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, định hướng của thành phố không chỉ dừng lại ở việc thu hút nguồn vốn. TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến những mối quan hệ hợp tác có chiều sâu, gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đây cũng là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026, do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tạp chí Fortune Châu Á tổ chức, với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác mới”.

TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm đối tác đầu tư chiến lược

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành phố hiện có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

Theo lãnh đạo, TP. Hồ Chí Minh mong muốn tìm kiếm những đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh. Những đối tác này không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn có thể đóng góp về công nghệ, chuẩn mực quản trị và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh cam kết của chính quyền thành phố đối với nhà đầu tư là đồng hành, minh bạch và trách nhiệm; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư gắn bó lâu dài, cùng thành phố phát triển.

Chuyển lợi thế thu hút FDI thành giá trị phát triển dài hạn

Đông đảo các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư quốc tế và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp tham dự diễn đàn

Đại diện Fortune Châu Á đánh giá cao tốc độ phát triển của kinh tế Việt Nam. Theo Tiến sĩ Andrew Staples - Giám đốc Biên tập Fortune Châu Á, các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng trưởng 10,5%, cao gấp ba lần mức trung bình của toàn khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng yêu cầu đặt ra với TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới không chỉ là thu hút FDI, mà còn phải chuyển hóa lợi thế và chính sách thành những dự án cụ thể. Các dự án cần tạo giá trị gia tăng cao, lan tỏa công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với việc phát triển cơ sở hạ tầng mới, chúng ta có thể cắt giảm đáng kể chi phí logistics, vốn đã trở thành một phần đáng kể trong chi phí kinh doanh. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong vài năm tới, chúng ta sẽ được hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt của Thành phố. Ông Angus Liew Bing Fooi - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam

Hạ tầng và môi trường kinh doanh là những yếu tố thu hút nhà đầu tư

Phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và công nghệ cao được xác định là trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh thu hút và giữ chân các nhà đầu tư dài hạn

Ông Angus Liew Bing Fooi - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam, nhận định việc phát triển hạ tầng mới có thể giúp giảm đáng kể chi phí logistics, qua đó mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh. Ông cũng đánh giá tích cực về tốc độ giải quyết thủ tục tại TP. Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ tầm cỡ Châu Á vào năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến việc củng cố vị thế trong nền kinh tế khu vực. Những diễn đàn hợp tác, đối thoại trực tiếp được kỳ vọng tạo nền tảng kết nối giữa chính quyền và nhà đầu tư, mở ra các cơ hội hợp tác mới.