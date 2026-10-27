TP. Hồ Chí Minh rà soát đề án thành lập 29 phường

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ về khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố. Ông Trương Hải Long - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn công tác và ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng chủ trì buổi làm việc.

UBND TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ

Tại đây, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả khảo sát tại 29 xã dự kiến thành lập phường. Theo ý kiến của các địa phương, việc thành lập phường là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện lãnh đạo thành phố và đoàn công tác tại buổi làm việc

Qua 2 ngày khảo sát, đoàn công tác đề nghị thành phố tiếp tục rà soát các tiêu chí liên quan đến quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa, quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp và mức độ đồng bộ của hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, việc thành lập 29 phường dự kiến làm tăng khoảng 2 triệu dân đô thị. Quy mô dân số tăng thêm đặt ra yêu cầu đánh giá kỹ áp lực đô thị hóa, đồng thời xem xét năng lực quản lý tại các địa bàn sau khi chuyển đổi mô hình đơn vị hành chính.

Đoàn công tác nghe báo cáo kết quả khảo sát các xã dự kiến thành lập phường

Hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm phù hợp thực tiễn

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng chủ trì buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP. Hồ Chí Minh trong việc rà soát, đề xuất thành lập các phường theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Ông đề nghị thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, rà soát kỹ các tiêu chí về dân số, diện tích, tỷ lệ đô thị hóa và sự phù hợp với quy hoạch; đồng thời cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề án.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển

Trong quá trình xây dựng đề án, thành phố cần chú trọng đánh giá chất lượng đô thị sau khi chuyển từ xã lên phường. Việc đánh giá cần gắn với điều kiện thực tế tại từng địa bàn, qua đó bảo đảm các đơn vị hành chính mới được thành lập phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.



