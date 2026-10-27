Liên ngành vào cuộc xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép ở Quảng Ninh

Tại phường Tuần Châu, từ ngày 7 đến 20/10, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ 433 bè nuôi thủy sản trái phép, với tổng diện tích khoảng 346.400m², cùng 20 dây phao HDPE.

Các bè vi phạm phát hiện tại lạch Khe Hẹp, hòn Cóc Đôi, khu vực Tây Nam Tuần Châu, hòn Đế Bụt và hòn Lão Câu.

Qua kiểm tra, vi phạm chủ yếu là nuôi thủy sản không đúng vị trí được giao.

Tại phường Hà An, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 16 vị trí có công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên bãi triều, mặt nước.

Các công trình chủ yếu là bè làm bằng phao xốp, tre và dây treo phục vụ nuôi nhuyễn thể. UBND phường Hà An đã thông báo tìm chủ sở hữu các bè này để xử lý theo quy định.

Một số lồng nuôi được tập kết trên vụng Trà Thần để xúc cát làm giá thể nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Đào Thủy

Ngày 12/10, tại khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long, đoàn tuần tra liên ngành phát hiện một trường hợp tự ý vào khu vực Trà Thần thu gom cát xốp phục vụ nuôi trồng thủy sản khi chưa được phép.

Kiểm tra hiện trường có một bông tông kích thước khoảng 10 x 6m, chở khoảng 3.600 lồng nhựa, trong đó 300 lồng đã có cát; hai người đang xúc cát trên bãi bồi.

Người liên quan cho biết sẽ đưa số cát này về khu vực Hòn Én để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu đưa người, phương tiện và vật dụng ra khỏi Vườn quốc gia, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tại xã Đầm Hà, trong tháng 10, tổ công tác liên ngành cũng đã thu dọn 150 phao xốp cùng vật liệu liên quan tại khu vực Cái Rộng, thôn Đại Bình; đồng thời tháo dỡ khoảng 300m cọc lưới dạng đăng đáy tại vùng biển Tân Bình cũ. Đây là các hoạt động xử lý cọc, lưới quây và vật liệu nổi không phù hợp với quy định về sử dụng khu vực biển, bãi triều.

Việc tháo dỡ, thu dọn các bè và vật liệu vi phạm được triển khai tại nhiều khu vực ven biển. Với những công trình chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã thông báo tìm chủ để có căn cứ xử lý theo quy định.

Nguồn: Báo Lao Động