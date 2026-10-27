CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Liên ngành vào cuộc xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép ở Quảng Ninh

MC ZI
Theo dõi HTV trên Google News

Trong tháng 10, lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hoạt động thả ngao, dựng bè sai vị trí để nuôi thủy sản tại một số khu vực.

Tại phường Tuần Châu, từ ngày 7 đến 20/10, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ 433 bè nuôi thủy sản trái phép, với tổng diện tích khoảng 346.400m², cùng 20 dây phao HDPE.

Các bè vi phạm phát hiện tại lạch Khe Hẹp, hòn Cóc Đôi, khu vực Tây Nam Tuần Châu, hòn Đế Bụt và hòn Lão Câu.

Qua kiểm tra, vi phạm chủ yếu là nuôi thủy sản không đúng vị trí được giao.

Tại phường Hà An, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 16 vị trí có công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên bãi triều, mặt nước.

Các công trình chủ yếu là bè làm bằng phao xốp, tre và dây treo phục vụ nuôi nhuyễn thể. UBND phường Hà An đã thông báo tìm chủ sở hữu các bè này để xử lý theo quy định.

Một số lồng nuôi được tập kết trên vụng Trà Thần để xúc cát làm giá thể nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Đào Thủy

Ngày 12/10, tại khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long, đoàn tuần tra liên ngành phát hiện một trường hợp tự ý vào khu vực Trà Thần thu gom cát xốp phục vụ nuôi trồng thủy sản khi chưa được phép.

Kiểm tra hiện trường có một bông tông kích thước khoảng 10 x 6m, chở khoảng 3.600 lồng nhựa, trong đó 300 lồng đã có cát; hai người đang xúc cát trên bãi bồi.

Người liên quan cho biết sẽ đưa số cát này về khu vực Hòn Én để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu đưa người, phương tiện và vật dụng ra khỏi Vườn quốc gia, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tại xã Đầm Hà, trong tháng 10, tổ công tác liên ngành cũng đã thu dọn 150 phao xốp cùng vật liệu liên quan tại khu vực Cái Rộng, thôn Đại Bình; đồng thời tháo dỡ khoảng 300m cọc lưới dạng đăng đáy tại vùng biển Tân Bình cũ. Đây là các hoạt động xử lý cọc, lưới quây và vật liệu nổi không phù hợp với quy định về sử dụng khu vực biển, bãi triều.

Việc tháo dỡ, thu dọn các bè và vật liệu vi phạm được triển khai tại nhiều khu vực ven biển. Với những công trình chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã thông báo tìm chủ để có căn cứ xử lý theo quy định.

Nguồn: Báo Lao Động

Tin liên quan

Xử lý các nhóm đối tượng đăng tải, chia sẻ trái phép thông tin trên không gian mạng

Xử lý các nhóm đối tượng đăng tải, chia sẻ trái phép thông tin trên không gian mạng

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố nhóm đối tượng in, phát hành trái phép 21.000 quyển sách tại TP. Hồ Chí Minh

Khởi tố nhóm đối tượng in, phát hành trái phép 21.000 quyển sách tại TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng PC01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hành vi in ấn, phát hành 21.000 quyển sách không được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xã hội 11:19 26/10/2026

Sáng 26/10, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các vi phạm liên quan.

Xem thêm