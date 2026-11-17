Shopping Season 2026 kết nối mua sắm, du lịch và trải nghiệm số

Shopping Season 2026, với thông điệp “Thỏa sức mua - Đua sức sắm”, chính thức khởi động, mở ra mùa mua sắm kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giải trí tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 02/2027, hướng đến kích cầu tiêu dùng, thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” chính thức được khởi động vào tối 11/11

Shopping Season 2026 quy tụ hơn 60 sự kiện lớn, gần 300 hoạt động hưởng ứng và hơn 5.000 điểm bán lẻ, với tổng giá trị ưu đãi dự kiến trên 270 tỷ đồng. Bên cạnh các chương trình khuyến mại tại trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ và chợ truyền thống, người dân còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, vui chơi và giải trí.

Ngoài ra, để giúp người tiêu dùng dễ dàng cập nhật thông tin, chương trình còn kết nối ba nền tảng trực tuyến gồm Hello Ho Chi Minh City, Sống động TP. Hồ Chí Minh và DiscoverHCMC. Qua đó, người dân và du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về sự kiện, địa điểm mua sắm, chương trình ưu đãi cũng như các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố.

Ba website hỗ trợ người dùng tìm kiếm địa điểm và chủ động xây dựng lịch trình khám phá Thành phố

Đáng chú ý, hành trình check-in “TP. Hồ Chí Minh - 360 độ sống động” trên nền tảng DiscoverHCMC cũng là một hoạt động hưởng ứng chương trình. Với hơn 50 tọa độ khám phá, người tham gia có thể lựa chọn các điểm đến, thực hiện check-in, tích lũy điểm và nhận quà tặng theo thể lệ.

Đây cũng là cách kết hợp trải nghiệm du lịch với hoạt động tương tác trên nền tảng số, khuyến khích người dân khám phá thêm những góc nhìn mới về Thành phố.

Từ tọa độ check-in hấp dẫn đến lịch trình khám phá TP. Hồ Chí Minh trong 24h cùng Shopping Season 2026

Không biết đi đâu, trải nghiệm gì hay sắp xếp lịch trình thế nào trong ngày lễ 24/11 cũng là nỗi băn khoăn của không ít người dân và du khách. Từ đó, các nền tảng trực tuyến như Hello Vietnam, Sống động TP. Hồ Chí Minh và DiscoverHCMC ra đời nhằm mang đến nguồn thông tin tập trung về hoạt động, sự kiện, địa điểm mua sắm và các điểm đến du lịch, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm lựa chọn phù hợp với quỹ thời gian và sở thích.

Thay vì mất thời gian tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ, người dân có thể chủ động tra cứu các chương trình đang diễn ra, khám phá những địa điểm mới và tham khảo gợi ý trải nghiệm trên từng nền tảng. Từ đó, việc xây dựng một hành trình vui chơi trong ngày cũng trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, lịch trình khám phá TP. Hồ Chí Minh trong 24 giờ là một trong những chức năng thú vị mà các website mang lại cho khách du lịch, phù hợp với những ai chưa biết bắt đầu hành trình từ đâu hoặc phân bổ thời gian như thế nào để trải nghiệm nhiều hoạt động trong ngày.

Điển hình, với ngày 24/11, người dân có thể kết hợp tham quan Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế tại Công viên Lê Văn Tám, hay thưởng thức ẩm thực ba miền, mua sắm tại Saigon Marina IFC và hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thông qua việc kết nối thông tin về điểm đến, sự kiện và ưu đãi, các nền tảng số góp phần giúp hành trình khám phá TP. Hồ Chí Minh trở nên dễ dàng, linh hoạt và đa dạng hơn.