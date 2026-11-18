Thị trường bán lẻ bước vào mùa cao điểm cuối năm với hàng loạt chương trình ưu đãi từ sàn thương mại điện tử đến hệ thống cửa hàng. Tại TP. Hồ Chí Minh, chiến dịch tổng kích cầu với hơn 5.000 điểm bán tham gia được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Sức nóng từ ngày hội siêu sale

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn quan trọng đối với thị trường bán lẻ khi nhu cầu mua sắm tăng cao, đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán. Năm nay, sức mua được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ sự cộng hưởng giữa các ngày hội mua sắm trực tuyến, hoạt động khuyến mại tại hệ thống bán lẻ và những chương trình kích cầu quy mô lớn.

Ngày 11/11, vốn được biết đến là Ngày độc thân, đã trở thành một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, đây cũng là dịp để các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi nhằm thu hút người tiêu dùng.

Các sản thương mại điện tử triển khai chương trình ưu đãi nhằm thu hút người tiêu dùng

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, vào những ngày siêu sale, lượng truy cập trên các nền tảng mua sắm trực tuyến có thể tăng từ 200 - 300%, trong khi tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên các sàn tăng từ 170 - 200%. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sự kiện khuyến mại đối với thị trường tiêu dùng.

Ghi nhận tại On25 Network, không khí mua sắm diễn ra sôi động với 12 phiên livestream liên tục trong ngày. Hàng nghìn sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu được giới thiệu cùng các chương trình giảm giá, quà tặng và ưu đãi vận chuyển. Theo doanh nghiệp, hơn 30.000 đơn hàng đã được chốt trong ngày siêu sale.

Các phiên livestream có sự tham gia của KOL, KOC góp phần thu hút người mua

Sự tham gia của các KOL, KOC cũng góp phần gia tăng sức nóng cho những phiên livestream. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, khả năng tư vấn, tương tác và tạo dựng niềm tin với người xem đang trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động bán hàng trực tuyến.

KOL Diệu Hoàng - nhà sáng tạo nội dung tại On25 Network, chia sẻ: “Ngày hôm nay lượng tương tác cũng như số lượng đơn hàng trong các phiên live của nhà On25 rất lớn, do nhãn hàng có quà tặng đến khách hàng và giá tốt hơn rất nhiều so với ngày thường. Với chương trình ship hỏa tốc của Shopee cũng như Shopee VIP thì người mua là người được lợi nhất trong những ngày sale như thế này”.

Không chỉ các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng thiết yếu, thực phẩm và sản phẩm chăm sóc nhà cửa cũng là những nhóm hàng được quan tâm. Đối với nhiều người tiêu dùng, đây là dịp phù hợp để mua sắm những mặt hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên với mức giá tiết kiệm hơn.

Chị Phạm Võ Minh Thư - người tiêu dùng, cho biết: “Vào dịp này, tôi hay mua mỹ phẩm hoặc những hàng tiêu dùng thì tôi lựa những ngày như hôm nay để có những mã giảm giá tốt hơn”.

Theo ông Trần Tấn Thành - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần On25 Network, doanh nghiệp đang phối hợp với nhiều thương hiệu và KOL triển khai các chuỗi livestream trên Shopee, TikTok. Bên cạnh mục tiêu doanh thu, doanh nghiệp chú trọng xây dựng nội dung giải trí chất lượng nhằm thu hút người tiêu dùng và tạo hiệu quả lâu dài cho nhãn hàng, thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày khuyến mại.

Sức nóng từ các nền tảng trực tuyến cũng lan tỏa đến hệ thống bán lẻ truyền thống. Tại các trung tâm thương mại, nhiều mặt hàng được điều chỉnh giá, có sản phẩm giảm đến 50%, thu hút khách hàng trực tiếp đến tham quan và mua sắm.

Không khí mua sắm nhộn nhịp được ghi nhận tại các cửa hàng khi người tiêu dùng tranh thủ lựa chọn những sản phẩm cần thiết trong đợt giảm giá. Một số khách hàng cho biết mức giá ưu đãi là động lực để họ quyết định mua sắm nhiều hơn so với ngày thường.

Chị Nguyễn Ngọc Son - Đại diện cửa hàng Lock&Lock tại Vạn Hạnh Mall, cho biết doanh thu trong những ngày sale có thể tăng gấp 2-3 lần so với ngày bình thường.

Theo ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, những đợt mua sắm tập trung là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa gia tăng lượng đơn hàng trong thời gian ngắn, tối ưu chi phí vận hành và đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng có thể tận dụng các chương trình ưu đãi để mua những combo sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, chuẩn bị cho nhu cầu cuối năm và dịp Tết.

TP. Hồ Chí Minh kết nối hơn 5.000 điểm bán, tổng lực kích cầu

Tiếp nối sức nóng từ ngày hội mua sắm 11/11, TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, mang thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”.

TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi động “Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC”

Chương trình diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến ngày 5/2/2027, hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số trong một hệ sinh thái chung. Đây được xem là giải pháp nhằm mở rộng không gian tiêu dùng, tạo thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa, dịch vụ ưu đãi cho người dân và du khách.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phương thức liên kết “5 trong 1”, kết nối các sự kiện, điểm đến, hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến. Qua đó, hoạt động kích cầu không chỉ diễn ra tại các trung tâm thương mại, cửa hàng mà còn được mở rộng trên môi trường số, giúp người tiêu dùng tiếp cận các chương trình khuyến mại thuận tiện hơn.

Theo Ban tổ chức, chương trình đã quy tụ hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và hơn 5.000 điểm bán lẻ tham gia hưởng ứng, kết nối. Gần 100 chương trình khuyến mại lớn được triển khai với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, với mức giảm giá lên đến 100% theo quy định của chương trình.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ghé thăm các gian hàng tại tuần lễ mua sắm

Một trong những điểm nhấn là tuần lễ mua sắm diễn ra từ ngày 11 đến 15/11, với các không gian giới thiệu sản phẩm, mua sắm và trải nghiệm tại Công viên Lam Sơn, Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Song song đó, chương trình dự kiến kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu, trong đó có 33 chương trình diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026. Các hoạt động tiếp tục được triển khai xuyên suốt đến dịp Tết Nguyên đán 2027, tạo thành chuỗi sự kiện mua sắm liên tục trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc phối hợp các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số nhằm tạo nên một chương trình tổng thể, có khả năng kết nối rộng khắp các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại.

Đồng hành cùng thành phố, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh cũng thể hiện cam kết tham gia triển khai chương trình. Các ngân hàng thương mại đồng thời công bố những gói tín dụng tiêu dùng có quy mô trên 10.000 tỷ đồng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu mua sắm.

Ông Đàm Thế Thái - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank, Tập đoàn Sovico, chia sẻ: “Hòa nhịp Vibrant Ho Chi Minh City, các đơn vị đã cùng dành những ưu đãi hấp dẫn nhất, những giải pháp và tiện ích tốt nhất trong các chương trình đã tham gia để người dân TP. Hồ Chí Minh có thể tận hưởng được nhiều hơn ưu đãi và các doanh nghiệp có thêm cơ hội để kinh doanh”.

Tại sự kiện, các sở, ngành và doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức ký cam kết đồng hành, hướng đến triển khai chương trình hiệu quả, thực chất, đồng thời xây dựng “Vibrant HCMC” trở thành thương hiệu kích cầu mua sắm riêng của thành phố.

Mở rộng sức mua, tạo đà tăng trưởng cho thị trường cuối năm

Việc triển khai các chương trình kích cầu liên tục trong những tháng cuối năm cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc tạo động lực cho thị trường bán lẻ. Từ các phiên livestream trên nền tảng số đến những không gian mua sắm trực tiếp, hình thức tiếp cận người tiêu dùng ngày càng đa dạng, mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng.

Sau ngày hội 11/11, thị trường tiếp tục bước vào các đợt khuyến mại lớn như Black Friday ngày 27/11 và chương trình 12/12. Đây là những thời điểm được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho sức mua, đặc biệt đối với các nhóm hàng tiêu dùng, điện tử, thời trang và sản phẩm phục vụ nhu cầu dịp Tết.

Tuy nhiên, hiệu quả của các chương trình kích cầu không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng hay mức giảm giá được công bố. Yếu tố quan trọng là khả năng tạo ra nhu cầu tiêu dùng thực chất, bảo đảm chất lượng hàng hóa, minh bạch về giá và mang lại lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp lẫn người mua.

Sức mua tăng nhiệt trong mùa khuyến mại cuối năm, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các hệ thống bán lẻ

Với sự tham gia của các sàn thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp và tổ chức tài chính, thị trường có thêm điều kiện để mở rộng sức mua trong giai đoạn cao điểm. Đặc biệt, việc kết nối hoạt động thương mại với du lịch, giải trí và thanh toán số được kỳ vọng sẽ gia tăng trải nghiệm tiêu dùng, đồng thời thu hút thêm người dân và du khách đến với TP. Hồ Chí Minh.

Các chương trình khuyến mại, giảm giá tại hệ thống bán lẻ góp phần thu hút người tiêu dùng, thúc đẩy sức mua trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm

Từ sức nóng của 11/11 đến chiến dịch “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, các hoạt động kích cầu đang góp phần tạo nên không khí mua sắm sôi động trên toàn thị trường. Nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả và gắn với nhu cầu thực tế, đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm với chi phí hợp lý mà còn là động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.