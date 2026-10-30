TP. Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Anh quốc

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh và Hội đồng Cố vấn Doanh nghiệp Anh quốc đã trao đổi về định hướng phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới. Hai bên cũng xác định những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dịp này, TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các định hướng thu hút đầu tư, đồng thời kết nối nhu cầu phát triển của Thành phố với kinh nghiệm và nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, Thành phố hiện có 202 dự án trọng điểm thuộc 9 lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những trọng tâm. Đây là lĩnh vực Thành phố mong muốn tăng cường kết nối, tiếp nhận kinh nghiệm và huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với doanh nghiệp Anh quốc

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh Alexandra Smith chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng khung pháp lý, quản trị rủi ro, phát triển thị trường vốn và các sản phẩm tài chính mới. Những nội dung này được trao đổi trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư.



Đáng chú ý, Ngân hàng HSBC đề xuất hỗ trợ Thành phố nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu quốc tế, đánh giá khả năng tiếp cận thị trường và kết nối với các nhà đầu tư. Đây là những nội dung có thể góp phần mở rộng kênh huy động vốn, tạo thêm cơ hội kết nối giữa Thành phố với thị trường tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh làm việc với Hội đồng Cố vấn Doanh nghiệp Anh quốc, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030

Bên cạnh lĩnh vực tài chính, đại diện các doanh nghiệp Anh cũng quan tâm đến kế hoạch mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tài chính xanh và đổi mới sáng tạo. Các nội dung trao đổi cho thấy phạm vi hợp tác giữa hai bên không chỉ tập trung vào thu hút vốn mà còn hướng đến những lĩnh vực gắn với định hướng phát triển bền vững của Thành phố.

Hai bên thống nhất hướng đến cụ thể hóa các chương trình hợp tác, gắn nhu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh với thế mạnh và nguồn lực của doanh nghiệp Anh quốc. Thông qua cơ chế đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và huy động hiệu quả hơn các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.