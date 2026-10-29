Đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Nâng cao tự chủ và hợp tác quốc tế

Sau phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có phiên đối thoại cấp cao trực tiếp với ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Phiên đối thoại tập trung làm rõ định hướng phát triển của Việt Nam trước những biến động sâu sắc của trật tự kinh tế thế giới, từ cạnh tranh chiến lược, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng đến những biến động trong thương mại và đầu tư quốc tế.

Toàn cảnh Phiên đối thoại cấp cao với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu"

Nhận diện 3 thách thức lớn và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng

Mở đầu phiên đối thoại, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đặt câu hỏi về cách Việt Nam nhìn nhận sự dịch chuyển của thế giới trước các đặc trưng phân mảnh kinh tế, cạnh tranh công nghệ và tái định hình chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành WEF tại phiên đối thoại cấp cao

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thẳng thắn chỉ ra 3 thách thức lớn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: "Thứ nhất là cơ chế và luật lệ chung của quốc tế chưa theo kịp với những diễn biến nhanh chóng của tình hình hiện nay. Thách thức thứ hai là mô hình tăng trưởng dựa vào các động lực truyền thống, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đã đến lúc bộc lộ giới hạn, bắt buộc phải tìm kiếm những mô hình tăng trưởng mới. Thứ ba là lòng tin chiến lược đang bị suy giảm, đòi hỏi phải tổ chức lại các mô hình và cách thức hợp tác, phối hợp với nhau".

Từ những thách thức trên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu củng cố nội lực, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phân tích định hướng nâng cao năng lực tự chủ và mở rộng không gian phát triển

"Tự chủ không có nghĩa là khép kín": Mở rộng đối ngoại để gia tăng sức chống chịu

Đặt câu hỏi về năng lực chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc địa kinh tế, chu kỳ công nghệ và áp lực khí hậu dồn dập, Giám đốc Điều hành WEF mong muốn làm rõ giải pháp để Việt Nam chủ động hấp thụ biến động thay vì bị cuốn theo.

Khẳng định triết lý hội nhập và tự chủ trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng tự chủ không đồng nghĩa với khép kín, mà là nâng cao năng lực tự quyết định để mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác, nguồn vốn và chuỗi cung ứng; đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và cơ chế đa phương. Một cục diện đối ngoại rộng mở sẽ giúp đất nước phân tán rủi ro, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để vừa gia tăng sức chống chịu trước biến động toàn cầu, vừa nâng cao vị thế quốc gia.

Đông đảo đại biểu, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế chăm chú theo dõi phiên đối thoại và đánh giá cao các định hướng chiến lược từ Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh và WEF trao văn kiện hợp tác chiến lược

Thông qua phiên đối thoại, Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler chính thức trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và WEF. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các cơ hội hợp tác quốc tế thành những chương trình, dự án cụ thể, hướng đến tăng trưởng bền vững cho Thành phố và khu vực.