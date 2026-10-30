TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác với Israel về an ninh mạng và nông nghiệp thông minh

Thông tin tại sự kiện, ông Chen Peretz, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam, cho biết Israel hiện có hơn 7.000 doanh nghiệp khởi nghiệp và công nghệ, 517 quỹ đầu tư mạo hiểm cùng mạng lưới nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phát triển.

Năm 2023, Israel dành 6,35% GDP cho nghiên cứu và phát triển (R&D), cao hơn gấp đôi mức bình quân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Đáng chú ý, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 91% tổng đầu tư R&D.

Lợi thế công nghệ của Israel hình thành từ sự kết hợp giữa chính sách chia sẻ rủi ro của Chính phủ, năng lực nghiên cứu của các trường đại học, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và sự tham gia của các tập đoàn toàn cầu. Nghiên cứu khoa học luôn gắn với nhu cầu thị trường, qua đó thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Đánh giá về cơ hội hợp tác, ông Tomer Shpilman, đối tác phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Aurelius Capital, nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành thị trường đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương cho nhiều giải pháp công nghệ của Israel.

Trong khi doanh nghiệp Israel cần đối tác am hiểu thị trường, khách hàng thử nghiệm và năng lực triển khai sản phẩm, thì Việt Nam sở hữu quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng kỹ sư công nghệ và hệ thống sản xuất, phân phối lớn.

Trên cơ sở đó, Aurelius Capital đề xuất mô hình hợp tác bao gồm: cùng đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ, thử nghiệm giải pháp tại Việt Nam, nội địa hóa sản phẩm và mở rộng sang khu vực ASEAN. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà đầu tư, đối tác thương mại hoặc khách hàng đầu tiên, thay vì chỉ nhập khẩu công nghệ.

TS Nguyễn Quốc Bình, đại diện Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, phân tích Israel có thế mạnh về công nghệ tưới tiết kiệm, quản lý nước, giống cây trồng và tự động hóa. Trong khi đó, Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông nghiệp phong phú, nhất là thủy sản, lúa gạo, trái cây nhiệt đới, cùng nhu cầu lớn về chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Sự bổ trợ này mở ra cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, tiết kiệm tài nguyên và gia tăng giá trị nông sản. TS Nguyễn Quốc Bình đề xuất mở rộng hợp tác sang nghiên cứu công nghệ sinh học, nông nghiệp, dược liệu và sản phẩm dinh dưỡng, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ.

Bên cạnh đó, an ninh mạng được xác định là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số. Các giải pháp bảo mật tiên tiến của Israel có thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, hạ tầng thông tin và chuỗi cung ứng số.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TP.HCM xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Thành phố mong muốn ưu tiên hợp tác với Israel trong ba lĩnh vực: an ninh mạng và phát triển nhân lực chuyên môn; nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu; liên kết doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học để thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Thành phố khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết, tạo điều kiện thuận lợi để các giải pháp công nghệ được triển khai và nhân rộng.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-uu-tien-hop-tac-voi-israel-ve-an-ninh-mang-va-nong-nghiep-thong-minh-post879069.html