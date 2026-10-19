TP. Hồ Chí Minh: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Tối qua, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo; triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Những đóng góp đó để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội Thành phố.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, khẳng định hành trình 70 năm là bản hòa ca đầy tự hào của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, tuổi trẻ Thành phố hôm nay càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên mới.

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo và khát vọng cống hiến

Tiếp nối truyền thống của Hội, thanh niên Thành phố thể hiện quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tay nghề và tư duy sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.

Vinh danh, tuyên dương các gương “Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026”

Đối với thế hệ trẻ trưởng thành trong thời đại công nghệ, việc làm chủ khoa học - công nghệ được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh yêu cầu mỗi hội viên, thanh niên không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thành phố, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố vinh danh, tuyên dương các gương "Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026". Đây là hoạt động ghi nhận những đóng góp, vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên trong các phong trào và hoạt động tại địa phương.

Dịp này, Thành phố ra mắt công trình "Bản đồ số ứng phó triều cường Thành phố Hồ Chí Minh", cung cấp thông tin cảnh báo các điểm ngập, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với tình trạng triều cường.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố trao tặng 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Các hoạt động tại lễ kỷ niệm góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, chung sức xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững.



