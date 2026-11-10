TP. Hồ Chí Minh kết nối cộng đồng sáng tạo số, lan tỏa giá trị văn hóa Thành phố

Kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung số

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn – Kết nối giá trị Thành phố”, tuần lễ do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức, gồm nhiều hoạt động như phát sóng trực tiếp trên nền tảng số, tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, hội thảo chuyên môn, biểu diễn âm nhạc cùng không gian trải nghiệm công nghệ số.

Khách mời và các nhà sáng tạo nội dung tham dự họp báo Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Sự kiện hướng đến kết nối cộng đồng nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp, thương hiệu số và các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh Thành phố trên các nền tảng truyền thông mới.

Lan tỏa giá trị văn hóa và hình ảnh Thành phố

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng đa dạng, nhà sáng tạo nội dung có thêm nhiều cách tiếp cận công chúng, giới thiệu những nét đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh, từ văn hóa, ẩm thực đến các không gian mua sắm và dịch vụ.

Slide trình chiếu định hướng phát triển của nền tảng truyền thông số

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho biết tuần lễ không chỉ là sân chơi công nghệ, giải trí mà còn tạo cầu nối giữa nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, góp phần quảng bá các điểm đến văn hóa, ẩm thực và dịch vụ thương mại của Thành phố.

Khơi dậy niềm tự hào qua cuộc thi sáng tạo số

Điểm nhấn của tuần lễ là cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, sáng tạo những sản phẩm số tôn vinh văn hóa, con người và bản sắc TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu định hướng tại họp báo "Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026"

Thông qua góc nhìn và cách thể hiện sáng tạo của mỗi cá nhân, cuộc thi kỳ vọng mang đến những câu chuyện mới mẻ, giàu cảm xúc về vẻ đẹp, văn hóa và sự phát triển của Thành phố.

Tác phẩm dự thi được tiếp nhận từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Đây là cơ hội để cộng đồng cùng thể hiện tình yêu, niềm tự hào và góp phần lan tỏa hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.