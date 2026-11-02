CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số

HOÀI VY, HOÀNG LINH, MINH KHANG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 14, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh, nhiều người cao tuổi được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và chữ ký số, góp phần nâng cao kỹ năng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn là trở ngại đối với không ít người cao tuổi. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 14, phường Tân Tạo đã bố trí các trạm trải nghiệm "Chính quyền số - Dịch vụ công", "VNeID - Tiện ích số cho gia đình" và "Con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng công nghệ số", thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số - Ảnh 1.

Người cao tuổi được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận tiện ích số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Tân Tạo

Theo ông Lê Minh Quân - Người dân Khu phố 29, phường Tân Tạo, việc được hướng dẫn thực hiện thủ tục sao y trên Cổng Dịch vụ công giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời có thể nhận kết quả qua đường bưu điện. Trong khi đó, ông Trần Mạnh Hà - người dân Khu phố 39 cho biết, dù ban đầu còn bỡ ngỡ, ông đã nhận thấy sự tiện lợi của dịch vụ công trực tuyến sau khi được tư vấn.

Thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ

Bên cạnh các thủ tục hành chính, người cao tuổi còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và tìm hiểu những tiện ích số phục vụ đời sống.

Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số - Ảnh 2.
Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số - Ảnh 3.

Người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, từng bước làm quen với các tiện ích số

Theo ông Lê Sáng Kiến - người dân Khu phố 14, phường Tân Tạo, việc được hướng dẫn sử dụng VNeID giúp ông tiếp cận thêm các tiện ích liên quan đến thông tin sức khỏe và giấy tờ điện tử. Dù thao tác còn chậm, ông mong muốn tiếp tục được con cháu hỗ trợ. Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Hoan - người dân Khu phố 7 cũng được giải đáp những thắc mắc liên quan đến chữ ký số.

Lan tỏa chuyển đổi số từ cộng đồng

Theo bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, các gian hàng chuyển đổi số giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiếp cận nền tảng số, chủ động thực hiện thủ tục hành chính và đăng ký chữ ký số phù hợp với nhu cầu.

Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số - Ảnh 4.

Các trạm trải nghiệm công nghệ số thu hút người cao tuổi tham gia, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng dân cư

Thông qua các trạm trải nghiệm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số tại cơ sở mà còn phát huy tinh thần gắn kết, hỗ trợ giữa các thế hệ, giúp người cao tuổi từng bước tự tin hơn khi sử dụng công nghệ.

Tin liên quan

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố

(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết tại TP. Hồ Chí Minh ghi dấu nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, từ chăm lo hộ khó khăn, xây dựng môi trường sống đến phát huy giá trị di sản văn hóa và huy động người dân cùng tham gia các phong trào địa phương.

Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10: Thắt chặt đoàn kết và lan tỏa kỹ năng số

Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10: Thắt chặt đoàn kết và lan tỏa kỹ năng số

(HTV) - Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10 tại khu phố 42, vừa ôn lại truyền thống vẻ vang vừa lồng ghép hướng dẫn kỹ năng số cho người lớn tuổi. Sự kiện không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn trao 85 phần quà nghĩa tình, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 18:33 01/11/2026

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Xã hội 18:27 01/11/2026

(HTV) - Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã điều tra thần tốc, khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại chung cư The Sóng.

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Thể thao 21:20 01/11/2026

(HTV) - Tay vợt người Nga Daniil Medvedev tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa giải 2026 khi lần thứ 7 giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Chiến thắng trước Adrian Mannarino tại tứ kết Vienna Open giúp Medvedev chính thức có suất góp mặt ở sự kiện cuối mùa, sau một năm vắng mặt.

Xem thêm