Ngày hội Đại đoàn kết: Kết nối cộng đồng trong thời đại số

Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn là trở ngại đối với không ít người cao tuổi. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 14, phường Tân Tạo đã bố trí các trạm trải nghiệm "Chính quyền số - Dịch vụ công", "VNeID - Tiện ích số cho gia đình" và "Con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng công nghệ số", thu hút đông đảo người dân tham gia.

Người cao tuổi được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận tiện ích số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Tân Tạo

Theo ông Lê Minh Quân - Người dân Khu phố 29, phường Tân Tạo, việc được hướng dẫn thực hiện thủ tục sao y trên Cổng Dịch vụ công giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời có thể nhận kết quả qua đường bưu điện. Trong khi đó, ông Trần Mạnh Hà - người dân Khu phố 39 cho biết, dù ban đầu còn bỡ ngỡ, ông đã nhận thấy sự tiện lợi của dịch vụ công trực tuyến sau khi được tư vấn.

Thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ

Bên cạnh các thủ tục hành chính, người cao tuổi còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và tìm hiểu những tiện ích số phục vụ đời sống.

Người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, từng bước làm quen với các tiện ích số

Theo ông Lê Sáng Kiến - người dân Khu phố 14, phường Tân Tạo, việc được hướng dẫn sử dụng VNeID giúp ông tiếp cận thêm các tiện ích liên quan đến thông tin sức khỏe và giấy tờ điện tử. Dù thao tác còn chậm, ông mong muốn tiếp tục được con cháu hỗ trợ. Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Hoan - người dân Khu phố 7 cũng được giải đáp những thắc mắc liên quan đến chữ ký số.

Lan tỏa chuyển đổi số từ cộng đồng

Theo bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, các gian hàng chuyển đổi số giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiếp cận nền tảng số, chủ động thực hiện thủ tục hành chính và đăng ký chữ ký số phù hợp với nhu cầu.

Các trạm trải nghiệm công nghệ số thu hút người cao tuổi tham gia, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng dân cư

Thông qua các trạm trải nghiệm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số tại cơ sở mà còn phát huy tinh thần gắn kết, hỗ trợ giữa các thế hệ, giúp người cao tuổi từng bước tự tin hơn khi sử dụng công nghệ.