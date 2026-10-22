Tháng hành động vì người cao tuổi, lan tỏa yêu thương từ cộng đồng

Điểm chăm sóc người cao tuổi tại phường

Ông Trần Văn Sang (phường Tân Hưng) bày tỏ vui mừng khi đến "Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng" vừa được ra mắt của phường. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, việc được tham gia sinh hoạt cùng những người đồng trang lứa giúp người cao tuổi có thêm niềm vui, duy trì sự kết nối xã hội và hạn chế cảm giác cô đơn.

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng vừa được ra mắt

"Đến đây thì được y bác sĩ chăm lo, hướng dẫn các cụ khám sức khỏe tuổi già... rất phấn khởi và vui vì được hướng dẫn sức khỏe rất nhiệt tình..." - Ông Trần Văn Sang (phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch hội Người cao tuổi phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)chia sẻ: "Chúng tôi thấy đội ngũ bác sĩ rất tận tình. Đến đây thì người cao tuổi vui chơi, không cô đơn, sinh hoạt các câu lạc bộ dân vũ, cờ tướng... để người cao tuổi được vui chơi giao lưu, không bị già hóa..."

Nhiều hoạt động vì người cao tuổi tại phường Sài Gòn

Còn tại phường Sài Gòn, những hoạt động thăm hỏi, chăm lo và trao tặng quà cho người cao tuổi góp phần thể hiện sự quan tâm của địa phương, đồng thời chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.

Người cao tuổi được tạo điều kiện khám sức khỏe

Bà Vương Anh (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi thấy phường chăm sóc cho những hoàn cảnh khó khăn như tôi. Là một người cao tuổi được địa phương chăm lo, tôi thấy ấm lòng."

Bà Hoàng Thị Thu Liên (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Phường luôn thực hiện có rất nhiều chương trình, ngày hội ý nghĩa để trao tặng đến người dân khó khăn và những phần quà để trao tặng người cao tuổi, tạo sức mạnh để chăm lo cho người dân trên địa bàn phường."

Trao tặng những phần quà cho người cao tuổi tại địa bàn phường Sài Gòn

Tháng "Hành động vì người cao tuổi Việt Nam" là dịp để mỗi địa phương nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và phát huy vai trò của người cao tuổi, tạo điều kiện để các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, truyền lại kinh nghiệm và những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.



