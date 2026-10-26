CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, TUẤN NGỌC, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Từ những công viên được chỉnh trang đến các hoa viên, vườn cây được đầu tư cải tạo, nhiều không gian xanh tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước được khôi phục, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những mảng xanh không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn mang đến không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Tại TP. Hồ Chí Minh, việc cải tạo công viên, hoa viên và chăm sóc cây xanh đang từng bước tạo thêm những không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi cho cộng đồng.

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống - Ảnh 1.

Công viên Lê Cơ, phường An Lạc, được chỉnh trang, cải thiện cảnh quan phục vụ người dân

Tại phường An Lạc, Công viên Lê Cơ đã khoác lên diện mạo mới sau quá trình chỉnh trang, khắc phục tình trạng rác thải gây ô nhiễm và cảnh quan nhếch nhác. Công viên trở thành không gian sinh hoạt chung, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Theo ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hai Thành cùng các đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình "Sân chơi thiếu nhi và Vườn cây Đại đoàn kết".

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống - Ảnh 2.

Công trình sân chơi thiếu nhi và vườn cây góp phần mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng

Công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn thể hiện sự chung tay giữa chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng không gian xanh, phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, tại góc giao đường Võ Văn Kiệt và An Dương Vương, dự án nâng cấp, cải tạo hoa viên đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và tiếp cận không gian xanh của người dân. Quá trình thi công tập trung vào các hạng mục cây xanh, cảnh quan và bảo đảm an toàn.

Phát huy lợi thế mặt nước, nâng cao chất lượng sống

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống - Ảnh 3.

Các đơn vị chung tay cải tạo, phát triển không gian xanh tại địa phương

Tại phường Thới An, không gian xanh còn được phát triển từ lợi thế hệ thống mặt nước tự nhiên. Theo định hướng quy hoạch, các tuyến rạch như rạch Sơ Rơ được xem là những lõi không gian mở, kết hợp cây xanh và mặt nước, góp phần cải thiện cảnh quan và vi khí hậu khu vực.

Những không gian này mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, từ nhu cầu vui chơi của trẻ em đến đi bộ, tập thể dục của người lớn tuổi. Em Đinh Quang Trung, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết em và các bạn thỉnh thoảng đến khu vực này chơi đá banh và cảm thấy rất vui.

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống - Ảnh 4.

Duy trì, chăm sóc các công viên, hoa viên góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân TP. Hồ Chí Minh

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Mai, người dân phường Hiệp Thành, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá khu vực đã sạch đẹp hơn, tạo điều kiện để người dân đi bộ và tập thể dục. Chị Hoàng Thị Ngọc Thủy, người dân phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh, cũng mong muốn các không gian xanh tiếp tục được duy trì, chăm sóc để ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em.

Từ việc chỉnh trang công viên, cải tạo hoa viên đến phát huy giá trị cảnh quan ven rạch, mỗi khoảng xanh đều góp phần nâng cao chất lượng sống và tăng sự gắn kết trong cộng đồng. Việc duy trì, chăm sóc các công trình sau khi đưa vào sử dụng cũng là yếu tố quan trọng để những không gian này phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành điểm đến thân thiện giữa lòng đô thị.


Tin liên quan

Phá đường dây lừa đảo qua nền tảng AI Livestream Tatao Live, huy động hơn 400 tỷ đồng trong thời gian ngắn

Phá đường dây lừa đảo qua nền tảng AI Livestream Tatao Live, huy động hơn 400 tỷ đồng trong thời gian ngắn

Cơ quan Công an vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng.

Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ, định hướng hoạt động đến năm 2028

Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ, định hướng hoạt động đến năm 2028

(HTV) - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong phong trào sinh viên, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:05 26/10/2026

(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Chính thức khai máy phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” tại Cần Giờ

Văn hóa - Giải trí 16:56 25/10/2026

(HTV) - Sau 3 năm chuẩn bị, dự án phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” đã chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Dự án do nhà sản xuất Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Quân khu 7 - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm