TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những mảng xanh không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn mang đến không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Tại TP. Hồ Chí Minh, việc cải tạo công viên, hoa viên và chăm sóc cây xanh đang từng bước tạo thêm những không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi cho cộng đồng.

Công viên Lê Cơ, phường An Lạc, được chỉnh trang, cải thiện cảnh quan phục vụ người dân

Tại phường An Lạc, Công viên Lê Cơ đã khoác lên diện mạo mới sau quá trình chỉnh trang, khắc phục tình trạng rác thải gây ô nhiễm và cảnh quan nhếch nhác. Công viên trở thành không gian sinh hoạt chung, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Theo ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hai Thành cùng các đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình "Sân chơi thiếu nhi và Vườn cây Đại đoàn kết".

Công trình sân chơi thiếu nhi và vườn cây góp phần mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng

Công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn thể hiện sự chung tay giữa chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng không gian xanh, phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, tại góc giao đường Võ Văn Kiệt và An Dương Vương, dự án nâng cấp, cải tạo hoa viên đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và tiếp cận không gian xanh của người dân. Quá trình thi công tập trung vào các hạng mục cây xanh, cảnh quan và bảo đảm an toàn.

Phát huy lợi thế mặt nước, nâng cao chất lượng sống

Các đơn vị chung tay cải tạo, phát triển không gian xanh tại địa phương

Tại phường Thới An, không gian xanh còn được phát triển từ lợi thế hệ thống mặt nước tự nhiên. Theo định hướng quy hoạch, các tuyến rạch như rạch Sơ Rơ được xem là những lõi không gian mở, kết hợp cây xanh và mặt nước, góp phần cải thiện cảnh quan và vi khí hậu khu vực.

Những không gian này mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, từ nhu cầu vui chơi của trẻ em đến đi bộ, tập thể dục của người lớn tuổi. Em Đinh Quang Trung, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết em và các bạn thỉnh thoảng đến khu vực này chơi đá banh và cảm thấy rất vui.

Duy trì, chăm sóc các công viên, hoa viên góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân TP. Hồ Chí Minh

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Mai, người dân phường Hiệp Thành, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá khu vực đã sạch đẹp hơn, tạo điều kiện để người dân đi bộ và tập thể dục. Chị Hoàng Thị Ngọc Thủy, người dân phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh, cũng mong muốn các không gian xanh tiếp tục được duy trì, chăm sóc để ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em.

Từ việc chỉnh trang công viên, cải tạo hoa viên đến phát huy giá trị cảnh quan ven rạch, mỗi khoảng xanh đều góp phần nâng cao chất lượng sống và tăng sự gắn kết trong cộng đồng. Việc duy trì, chăm sóc các công trình sau khi đưa vào sử dụng cũng là yếu tố quan trọng để những không gian này phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành điểm đến thân thiện giữa lòng đô thị.



