Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ, định hướng hoạt động đến năm 2028

Đổi mới phong trào, phát huy vai trò sinh viên

Chiều 24/10, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII

Hội nghị đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2023 - 2026, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh từng bước đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào sinh viên với học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Nổi bật, có 462 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 3.480 sinh viên đạt danh hiệu cấp thành phố. Đây là những kết quả góp phần khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện, nâng cao năng lực và chủ động đóng góp cho cộng đồng.

Tăng cường chuyển đổi số, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện

Tại hội nghị, các tham luận tập trung đề xuất giải pháp phát huy vai trò của sinh viên trong triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các ý kiến đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động Hội với định hướng phát triển của Thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt Nền tảng số Sinh viên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khởi nghiệp.

Các hoạt động tình nguyện sẽ được đẩy mạnh theo hướng gắn với chuyên môn, nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra khóa VII và tri ân các cán bộ Hội thôi nhiệm vụ. Hội nghị cũng triển khai thí điểm Nền tảng số Sinh viên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, hướng đến đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và hỗ trợ sinh viên.

Khen thưởng các nhóm tác giả có đề tài hiến kế xuất sắc phát triển địa phương trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026

Dịp này, 26 nhóm đề tài hiến kế phát triển địa phương trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 được tuyên dương, ghi nhận những sáng kiến thiết thực của sinh viên đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.