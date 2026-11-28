Hoàn thiện quy hoạch TOD, mở thêm nguồn lực phát triển đô thị

Sự phát triển của các khu dân cư, trung tâm thương mại dọc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho thấy sức hút của không gian đô thị quanh nhà ga. Từ thực tế này, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quy hoạch TOD, hướng tới tổ chức các khu đô thị có khả năng kết nối thuận tiện với giao thông công cộng.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế quy hoạch TOD, hướng đến phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng

Theo Nghị quyết 56, ranh giới khu vực TOD được xác định trong phạm vi tối đa 1.000 mét tính từ tâm quy ước của nhà ga, đề pô. Trong khu vực TOD, hệ số sử dụng đất có thể tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn; một số chỉ tiêu hạ tầng xã hội được nghiên cứu cân đối trên toàn tuyến.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị quyết dự kiến được UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 12. Việc điều chỉnh cơ chế, chính sách được kỳ vọng mở thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng và hình thành các không gian đô thị mới.

Kỳ vọng rút ngắn hành trình đi lại

Mô hình TOD được kỳ vọng giúp người dân đi lại thuận tiện, tiếp cận tốt hơn nơi làm việc và các tiện ích đô thị

Với người dân, lợi ích được mong đợi từ TOD không chỉ nằm ở các dự án mới mà còn ở khả năng tiếp cận nơi làm việc, dịch vụ và tiện ích hằng ngày. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm - ngụ phường Phú Thuận, cho biết quãng đường khoảng 11 km từ nơi ở vào khu vực quận 1 hiện mất khoảng 45 phút di chuyển. Chị kỳ vọng khi có tuyến metro và các căn hộ dọc tuyến, hành trình có thể rút xuống còn khoảng 15 phút, giúp cha mẹ có thêm thời gian chăm sóc con.

Tại khu vực Nam Sài Gòn, một số dự án bất động sản đang chuẩn bị triển khai; tuyến metro số 4 cũng dự kiến đi qua khu vực lân cận. Kết nối giao thông công cộng được kỳ vọng tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, góp phần giãn dân và giảm áp lực lên nội đô. Tuy nhiên, những lợi ích này còn phụ thuộc vào quá trình triển khai quy hoạch và hạ tầng.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, cho rằng Nghị quyết 56 khi được hoàn thiện và triển khai sẽ là một trong những cơ sở để Thành phố tổ chức lại không gian đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo ông, hiệu quả của TOD không chỉ được đo bằng dự án hay giá trị đất đai, mà còn ở việc người dân có thể đi lại thuận tiện, sống trong các đô thị kết nối và tiếp cận tốt hơn với tiện ích.