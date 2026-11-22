Tham vấn kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 3 tuyến metro

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị quốc tế thông tin và tham vấn kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Nội dung tập trung vào giai đoạn thực hiện 3 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên, gồm Metro số 1, Metro số 2 và Metro số 6 giai đoạn 1.

Đây là 3 trong số 8 tuyến metro được TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư, hướng đến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Cả 3 tuyến có tổng chiều dài gần 90km và được thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Toàn cảnh buổi hội nghị

Cụ thể, Metro số 1 có lộ trình Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, dài khoảng 30,7km. Tuyến dự kiến bố trí 19 nhà ga và depot Phú Chánh.

Metro số 2 kết nối TP. Thủ Dầu Một với TP. Hồ Chí Minh, dài khoảng 33,2km. Trong đó, đoạn đi trên cao khoảng 17,7km, phần còn lại đi ngầm. Tuyến dự kiến có 24 nhà ga và depot tại Hiệp Bình Phước.

Trong khi đó, Metro số 6 giai đoạn 1 kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Phú Hữu. Tuyến dài khoảng 25,67km, gồm 17 nhà ga, với 13 ga ngầm và 4 ga trên cao, cùng một depot.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh mong muốn các nhà thầu trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm

Những ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở để chủ đầu tư xây dựng phương án lựa chọn nhà thầu tổng thể. Qua đó, bảo đảm tiến độ và chất lượng trong quá trình triển khai các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ metro, hướng đến tăng tỉ lệ nội địa hóa

Đến nay, cả 3 tuyến metro đã cơ bản hoàn thành công tác lập dự án đầu tư. Các dự án cũng đã được thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Đối với công tác chuẩn bị thi công, các thủ tục liên quan đến dự án thành phần giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành. Thành phố đang phấn đấu khởi công các dự án vào cuối năm 2026.

Các nhà thầu trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, TP. Hồ Chí Minh xác định tăng tỉ lệ nội địa hóa là một trong những mục tiêu quan trọng khi triển khai các tuyến đường sắt đô thị.

Theo định hướng của Thành phố, mỗi dự án không chỉ hướng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện. Đây còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam từng bước hình thành sản phẩm, phát triển năng lực và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Việc tham vấn các nhà thầu trong nước và quốc tế được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh huy động nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ phục vụ phát triển mạng lưới metro trong giai đoạn tới.



