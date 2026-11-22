Sau Lễ khai mạc, nhiều môn thể thao đồng loạt bước vào tranh tài, mang đến không khí sôi động tại các địa điểm thi đấu. Trong đó, kéo co thu hút sự chú ý với những trận đấu quyết liệt, đặc biệt là các cuộc đối đầu ở vòng chung kết. Các đội tuyển không chỉ cần sức mạnh mà còn phải phối hợp nhịp nhàng, duy trì sự đồng đều và có chiến thuật hợp lý để tạo lợi thế trước đối thủ.

Ở nội dung 600kg nam, đội kéo co TP. Hồ Chí Minh thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu khi không để thua bất kỳ trận nào từ vòng loại đến chung kết. Trong trận tranh HCV, các vận động viên chủ nhà tiếp tục thi đấu hiệu quả, vượt qua đội Đắk Lắk với tỷ số 2-0 để bước lên bục cao nhất.

Đội kéo co TP. Hồ Chí Minh vượt qua Đắk Lắk với tỷ số 2-0, giành HCV

Tiếp nối chiến thắng này, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục góp mặt trong trận chung kết nội dung hỗn hợp. Với sự phối hợp giữa các vận động viên, đội chủ nhà vượt qua Hải Phòng, giành thêm tấm HCV thứ hai.

Đội kéo co TP. Hồ Chí Minh với thành tích giành 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên

Cú đúp HCV trong ngày thi đấu đầu tiên là thành tích đáng khích lệ của đội tuyển kéo co TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội năm nay. Kết quả này không chỉ khẳng định sự chuẩn bị và quyết tâm của các vận động viên chủ nhà mà còn tạo thêm khí thế cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/lUX3wb3uGS0?si=lEAXFFM40YxGzg7q