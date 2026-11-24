Sẵn sàng không gian nghệ thuật công phu tại ba điểm cầu

Để chuẩn bị cho đêm diễn chính thức, vào tối qua, ê-kíp thực hiện đã hoàn tất buổi tổng duyệt chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với thời lượng 90 phút, đêm nghệ thuật mang chủ đề Tự hào bản sắc Việt được đầu tư dàn dựng công phu, mang đến chuỗi tiết mục đa dạng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và các hình thức biểu diễn truyền thống lẫn hiện đại.

Sân khấu tổng duyệt đêm nghệ thuật "Tự hào bản sắc Việt" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mỗi tiết mục đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm khắc họa rõ nét vẻ đẹp chiều sâu của văn hóa dân tộc, tạo nên một không gian thưởng thức giàu cảm xúc ngay giữa lòng thành phố.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ và màn bắn pháo hoa sôi động

Đêm nghệ thuật có sự góp mặt biểu diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, ca sĩ Kyo York cùng đông đảo diễn viên, vũ đoàn. Chương trình sẽ kết nối trực tiếp ba điểm cầu gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong buổi tổng duyệt chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đáng chú ý, bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV4 - Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, sự kiện còn có màn bắn pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng cho người dân và du khách trong tối 24/11.