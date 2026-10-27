TP. Hồ Chí Minh đón cơ hội từ chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu

Quang cảnh phiên thảo luận chuyên đề 1 tập trung vào nội dung chuyển dịch mô hình tăng trưởng mới, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị

Các phiên chuyên đề được tổ chức song song, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và lãnh đạo doanh nghiệp trong, ngoài nước. Nội dung xuyên suốt là kết nối các vấn đề chính sách với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, các chuỗi giá trị đang được tổ chức lại, trong khi những động lực tăng trưởng của hai thập niên qua cần được xem xét về dư địa phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, diễn đàn là không gian để các nền kinh tế cùng tìm lời giải về nguồn tăng trưởng mới và cách thức hợp tác tạo ra những động lực ấy.

Theo ông Vinh, khả năng thích nghi có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của mỗi nền kinh tế, doanh nghiệp. Dữ liệu, công nghệ, vốn và nhân lực cần được kết nối xuyên biên giới. Thành phố mong muốn các đại biểu trao đổi thẳng thắn, đề xuất giải pháp khả thi, qua đó hình thành những sáng kiến và dự án hợp tác cụ thể sau diễn đàn.

Theo Ban tổ chức, 16 phiên chuyên đề được triển khai theo ba nhóm nội dung. Nhóm thứ nhất tập trung vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng và vai trò của các siêu đô thị. Trong đó, phiên “Định vị lại Việt Nam – ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu” có sự phối hợp xây dựng nội dung và tham gia của diễn giả từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Phiên này hướng đến nhận diện những thay đổi của mạng lưới sản xuất quốc tế, xem xét cơ hội để Việt Nam và ASEAN tham gia sâu hơn vào các ngành, công đoạn có giá trị gia tăng cao. Các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), kinh tế tuần hoàn, nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng công nghệ trong quản trị siêu đô thị cũng được thảo luận.

Nhóm thứ hai đề cập các điều kiện hình thành động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược. Nội dung về Trung tâm Tài chính quốc tế tập trung vào khả năng kết nối thị trường vốn, thu hút nguồn lực dài hạn và phát triển dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư, sản xuất, đổi mới sáng tạo.

Các phiên về chính sách kinh tế số, an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong kỷ nguyên lượng tử tiếp tục làm rõ yêu cầu hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực.

Nhóm thứ ba tập trung vào hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và các ngành kinh tế mới. Những nội dung như logistics xanh, sản xuất tiên tiến, công nghệ nông nghiệp, ngoại giao công nghệ và vai trò doanh nghiệp trẻ được đặt trong yêu cầu nâng cao năng suất, chuyển đổi sản xuất, mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, phiên công nghệ nông nghiệp có đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam tham gia, trao đổi giải pháp xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Song song với các phiên thảo luận, không gian Rising Star Arena tổ chức 30 lượt trình diễn công nghệ trên bốn sân khấu. Các giải pháp được giới thiệu thuộc lĩnh vực AI, an ninh mạng, blockchain, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, y sinh, công nghệ lượng tử và tài chính xanh, tạo thêm cơ hội kết nối giữa đơn vị phát triển công nghệ với doanh nghiệp.

Nguồn: TTXVN



