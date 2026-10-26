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Kinh tế

Carlsberg lên kế hoạch đầu tư 65 triệu USD tại Huế

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10/2026, Carlsberg trao thư ý định đầu tư cho TP. Huế và TP. Đà Nẵng, với kế hoạch dành khoảng 65 triệu USD cho nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 2026-2031.

Các hoạt động của Carlsberg diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

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Lãnh đạo Carlsberg tham gia tọa đàm bàn tròn với đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Carlsberg tham gia thúc đẩy hợp tác song phương

Tại Copenhagen, ông Jacob Aarup-Andersen - Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg, tham gia cuộc tọa đàm bàn tròn giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các doanh nghiệp Đan Mạch. Nội dung trao đổi tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

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Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg Jacob Aarup-Andersen tham dự cuộc trao đổi về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Tại cuộc gặp, ông Jacob Aarup-Andersen khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của Carlsberg, đồng thời bày tỏ niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường sau hơn ba thập kỷ hiện diện và đầu tư.

Cùng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông João Abecasis - Phó Chủ tịch Điều hành Carlsberg khu vực châu Á, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Các đại biểu trao đổi về vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất, đầu tư và những cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là việc Tổng Giám đốc Carlsberg trao thư ý định đầu tư tới Chủ tịch UBND TP. Huế và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Các văn bản thể hiện định hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng cường hợp tác với hai địa phương.

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Carlsberg trao thư ý định đầu tư tới Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, hướng đến mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển logistics bền vững

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Đại diện Carlsberg trao thư ý định đầu tư tới Chủ tịch UBND TP. Huế, gắn với kế hoạch đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài

Bên cạnh các hoạt động kinh tế, chuyến thăm còn có chương trình giao lưu hữu nghị tại bảo tàng nghệ thuật Ny Carlsberg Glyptotek ở Copenhagen. Công trình được sáng lập bởi Carl Jacobsen, con trai nhà sáng lập Tập đoàn Carlsberg, và mở cửa từ năm 1897.

Carlsberg công bố kế hoạch đầu tư miền Trung

Tại Huế, Carlsberg lên kế hoạch đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026-2031. Nguồn vốn được định hướng phục vụ hiện đại hóa sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

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Bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek tại Copenhagen, công trình văn hóa được sáng lập bởi Carl Jacobsen và mở cửa từ năm 1897

Kế hoạch này tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài có tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Dự án đã nâng công suất sản xuất hằng năm của nhà máy thêm hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của tập đoàn tại châu Á.

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Hoạt động đạp xe vì môi trường tại Đà Nẵng có sự đồng hành của Carlsberg Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp hướng đến ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, phát triển hoạt động vận hành thông minh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tăng cường năng lượng tái tạo.

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Cuộc tọa đàm bàn tròn giữa lãnh đạo Việt Nam và đại diện doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng trao đổi về hợp tác kinh tế song phương

Đối với Đà Nẵng, Carlsberg tập trung mở rộng hoạt động thương mại, phát triển hạ tầng thương mại, hiện đại hóa vận hành và xây dựng hệ thống logistics theo hướng bền vững. Các giải pháp quản lý thông minh, tối ưu vận tải và bảo vệ môi trường là những nội dung được ưu tiên trong định hướng hợp tác với địa phương.

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Đại biểu hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch diễn ra ngày 20/10/2026 ở Copenhagen

Song song với kế hoạch đầu tư tại miền Trung, tập đoàn đã ký thỏa thuận với Sapporo Breweries nhằm thành lập liên doanh chiến lược tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và Hồng Kông (Trung Quốc), đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác tại thị trường Anh.

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Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước

Thông qua các kế hoạch đầu tư và hợp tác mới, Carlsberg hướng đến nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng hiệu quả vận hành tại Việt Nam, gắn với các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

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Không gian chương trình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch tại bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek ở Copenhagen, ngày 20/10/2026

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