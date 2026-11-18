Tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, việc đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với công nhân đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Thay vì chủ yếu truyền tải thông qua văn bản hành chính, các công đoàn cơ sở chủ động ứng dụng công nghệ, trực quan hóa nội dung tuyên truyền và tăng cường trao đổi trực tiếp tại nơi làm việc.

Cách làm này góp phần giúp người lao động tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và tổ chức công đoàn kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Số hóa nội dung phổ biến pháp luật cho công nhân

Với khối lượng văn bản và chính sách lao động thường xuyên được cập nhật, việc tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật vẫn là một thách thức đối với người lao động, nhất là công nhân làm việc theo ca kíp. Trước thực tế này, nhiều công đoàn cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã tận dụng hệ thống thông tin công đoàn và các kênh mạng xã hội nội bộ để chuyển tải quy định đến đoàn viên, người lao động.

Các nội dung pháp luật được tích hợp vào phần mềm điện tử giúp người lao động dễ tiếp cận hơn

Các nội dung về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp được chọn lọc, trình bày dưới dạng hình ảnh trực quan, thông tin ngắn gọn. Nhờ đó, những quy định vốn được thể hiện trong các văn bản dài trở nên dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ hơn.

Anh Trần Minh Trí - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Accasette, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số giúp cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh, đồng thời tóm gọn luồng thông tin. Qua đó, đoàn viên và người lao động có thể nắm bắt các quy định một cách rõ ràng, thuận tiện hơn.

Đối thoại trực tiếp, tập trung tuyên truyền chính sách

Bên cạnh các kênh truyền thông số, đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp tiếp tục được duy trì nhằm tăng cường sự kết nối giữa người lao động, tổ chức công đoàn và ban giám đốc. Thông qua các buổi gặp gỡ, những kiến nghị và vướng mắc trong quá trình làm việc được tiếp nhận, trao đổi, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Các buổi tuyên truyền về các chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động

Chị Thân Thị Bằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Oji Tex, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, TP. Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn và doanh nghiệp thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với người lao động. Qua đó, các bên có điều kiện thấu hiểu nhau hơn trong quá trình làm việc.

Ở cấp trên cơ sở, Liên đoàn Lao động và công đoàn các khu công nghiệp cũng phối hợp với các ngành chức năng để tư vấn, cập nhật những chính sách mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

Ông Đào Trần Đông - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp số 4, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ chú trọng tuyên truyền về các chế độ, chính sách, nhất là tiền lương và tiền thưởng Tết, giúp đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nắm được quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

Doanh nghiệp cần chú tâm trao đổi, tư vấn trực tiếp với người lao động để hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trên nền tảng số, tư vấn chính sách và đối thoại tại nơi làm việc góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cả người lao động lẫn người sử dụng lao động. Đây cũng là cơ sở để phòng ngừa vi phạm, hạn chế tranh chấp và duy trì quan hệ lao động ổn định tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.



