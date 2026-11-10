Ngày hội Pháp luật năm 2026: Lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng

Đa dạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật. Nổi bật là phiên tòa giả định về phòng, chống thuốc lá điện tử, ma túy và chất gây nghiện; hội thi Rung chuông vàng với chủ đề "Công dân tiếp cận thông tin pháp luật"

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Cần Giờ

Bên cạnh đó, các đại biểu được tìm hiểu những quy định liên quan đến Luật Phát triển đô thị, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức, tư vấn và trợ giúp pháp lý cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người dân giải đáp những vấn đề pháp luật trong đời sống

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thuốc lá điện tử, ma túy và chất gây nghiện

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật, ngày hội góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức pháp lý thiết thực, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và có ý thức thượng tôn pháp luật.

Người dân được tư vấn pháp luật, học sinh hào hứng tham gia hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật

Hoạt động khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và cộng đồng dân cư văn minh