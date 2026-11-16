Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Gặp luật sư để tìm hướng xử lý vướng mắc

Chi phí tư vấn có thể là rào cản với những người cần gặp luật sư. Tuy nhiên, người dân có thể trao đổi trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Người dân sẽ được tư vấn pháp luật miễn phí. Trong buổi gặp, họ có thể trình bày diễn biến vụ việc, nêu điều còn vướng và đặt câu hỏi. Từ những thông tin người dân cung cấp, luật sư giải thích các quy định liên quan và hướng dẫn cách xử lý phù hợp với từng trường hợp.

Một người dân ở phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, tìm đến văn phòng để được tư vấn về tranh chấp quyền thừa kế. Chị cho biết luật sư đã giải thích những thông tin liên quan đến vụ việc mà trước đó chị chưa nắm rõ. Sau buổi trao đổi, chị mong hoạt động này tiếp tục được duy trì để những người gặp vướng mắc tương tự cũng có nơi tìm hiểu quy định và được giải đáp thắc mắc.

Nhu cầu tư vấn còn đến từ những người muốn hiểu thêm về pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Với lao động tự do và những người có hoàn cảnh khó khăn, một buổi trao đổi miễn phí giúp họ có thể hỏi luật sư về vấn đề đang gặp phải mà không phải lo chi phí tư vấn.

Tư vấn hằng ngày cho người có nhu cầu

Theo một luật sư tham gia hoạt động, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ tư vấn pháp luật miễn phí hằng ngày. Hoạt động tiếp nhận người dân có nhu cầu, trong đó có người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và người có công với cách mạng. Việc duy trì tư vấn thường xuyên giúp người dân có nơi tìm đến khi phát sinh vướng mắc trong cuộc sống.

Người dân đến Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh để được tư vấn pháp luật miễn phí

Đại diện Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết người dân vẫn có thể đến văn phòng để được tư vấn dù không đăng ký thường trú tại Thành phố. Theo vị đại diện, đây là hoạt động thiện nguyện để các luật sư dùng chuyên môn của mình giúp người dân hiểu những quy định pháp luật liên quan đến vụ việc và quyền lợi của họ.

Hỗ trợ pháp lý sau buổi tư vấn

Luật sư hỗ trợ người dân tìm hướng xử lý những vướng mắc pháp lý

Sau buổi tư vấn, người dân có thể dựa vào thông tin đã được giải đáp để cân nhắc hướng xử lý. Với một số vướng mắc, việc hiểu rõ quy định đã đủ để họ chủ động quyết định bước tiếp theo. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cần luật sư hỗ trợ thêm.

Với người thuộc diện được trợ giúp theo quy định, Đoàn Luật sư có thể xem xét cử luật sư. Tùy vụ việc, luật sư có thể tham gia tố tụng hoặc hỗ trợ ngoài tố tụng. Vì vậy, cần phân biệt buổi tư vấn miễn phí với việc cử luật sư hỗ trợ một vụ việc. Người dân có nhu cầu có thể đến văn phòng để được giải đáp. Còn việc cử luật sư được xem xét riêng với từng trường hợp thuộc diện được trợ giúp.



